Edilizia residenziale pubblica: sarà possibile suddividere gli interventi in più lotti

La giunta regionale dà impulso alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica già programmati

Dopo aver messo a disposizione dei soggetti gestori - in un anno - 41 dei 100 milioni di euro necessari, il governo regionale è intervenuto con una delibera che aggiorna due aspetti delle procedure, con l'intento di accelerare la realizzazione degli interventi stessi.

L'atto prevede infatti la possibilità di suddividere interventi complessi in più lotti funzionali successivi, finanziabili autonomamente per caratteristiche intrinseche e strutturali di attuazione dei lavori. Una modalità che consente un'articolazione temporale degli impegni di spesa.

Oltre a questa semplificazione, viene consentito ai soggetti gestori ERP di accedere alle risorse accantonate sui conti di contabilità speciale, intestati alla Regione. Tali risorse sono quelle derivanti dalle attività di gestione e alienazione del patrimonio e dai versamenti effettuati per alimentare il Fondo sociale ERP previsto dalla legislazione nazionale e regionale.

Grazie a quanto deliberato dalla Regione, le risorse depositate sul fondo regionale potranno essere utilizzate per far fronte sia ai costi di progettazione esecutiva, al fine di per rendere più rapida l'attivazione degli interventi che dovranno successivamente essere finanziati con risorse del bilancio regionale, sia per coprire direttamente i costi dei lavori, dando così il via per effettuare le gare d'appalto.

La Regione in seguito, nel rispetto dei tempi dettati dalle normative di bilancio, provvederà al reintegro delle risorse necessarie al completamento degli interventi.