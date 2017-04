echianciano.it: on line la piattaforma per la promo-commercializzazione

Il turismo e la cultura motori anche per l’economia cortonese

Una nuova piattaforma internet in grado di raccogliere e promuovere tutto il tessuto imprenditoriale e commerciale di Chianciano Terme attraverso il racconto e le storie delle persone che quotidianamente contribuiscono ad animare il tessuto socio economico della città termale. E’ on line www.echianciano.it il nuovo portale voluto dall’Amministrazione comunale per offrire uno strumento di promo-commercializzazione e visibilità alle attività commerciali. Realizzato con le ultime tecnologie, completamente responsive e adattabile a tutti i supporti smartphone e tablet, il sito raccoglie, in questa fase iniziale, tutte le attività del centro storico. Servizi fotografici appositamente realizzati, interviste con le storie dei protagonisti faranno da filo conduttore alla narrazione per turisti e abitanti per conoscere e approfondire la qualità dell’offerta a Chianciano. Nelle rubriche la parte storica e di racconto “Scopri Chianciano”, con la storia del borgo, i luoghi d’interesse, il Museo archeologico, la ricerca dell’offerta eno gastronomica con “Dove mangiare e bere”; infine lo “Shopping” e gli “eventi e news” con una finestra sempre aggiornata sulle attività per vivere Chianciano al meglio. «Il nostro obiettivo – spiega il Sindaco Andrea Marchetti – è stato quello di mettere a disposizione delle nostre attività una piattaforma contemporanea, moderna e funzionale, in grado di colmare un vuoto promozionale. Oggi “stare nella rete” rappresenta sicuramente un punto di forza dal quale non si può prescindere. Ben presto è nostra intenzione estendere questo strumento anche a tutte le attività del Centro commerciale naturale in modo da poter coprire la quasi totalità delle strutture presenti a Chianciano». Nelle prossime settimane è previsto un evento di presentazione dello strumento a cui prenderanno parte tutte le attività commerciali coinvolte.

“In questi anni il tessuto economico e di sviluppo del territorio cortonese, come di altre aree della Toscana, si è profondamente modificato, passando da una connotazione agricola e manifatturiera ad una realtà fortemente orientata verso il turismo ed il terziario avanzato collegato ad esso -spiega in un documento Francesca Basanieri Sindaco di Cortona- Negli ultimi cinque anni questo trend si è accentuato diventando a tutti gli effetti la prima voce dell’economia cortonese. Sono oltre 3000 persone lavorano nel settore turismo ed i suoi collegati, Cortona è il comune con il maggior numero di strutture ricettive di tutta la provincia di Arezzo, anche superiore allo steso capoluogo. Abbiamo nel nostro comune 597 strutture registrate con 5000 posti letto, tra hotel, agriturismo, case vacane, B&B, Relais, locazioni etc. Il trend in questo settore è in crescita, a breve aprirà un nuovo Hotel di lusso e le strutture di accoglienza turistica alternative, penso alle case vacanze sono in grande crescita. I dati in nostro possesso, per il 2016, sono chiari (fanno riferimento alla tassa di soggiorno, agli oneri, agli inglesi ai musei ed agli eventi) e parlano di 175.000 gli arrivi con grande maggioranza di stranieri (circa il 65%) e quasi 500 mila le presenze con una media di permanenza che arriva al 3,7 giorni. Questi dati di chi soggiorno a Cortona, mentre risulta impossibile calcolare i numeri del turismo giornaliero che rappresenta, comunque, una voce importante e fondamentale. Il sistema virtuoso creato dagli investimenti pubblici nei servizi, nei Beni Culturali, nelle infrastrutture, nelle manifestazioni abbinato alla vivacità delle imprese private e delle organizzazioni che si occupano di gestione e programmazione hanno fatto si che, nonostante il periodo di crisi nazionale ed internazionale prolungato, dal 2010 al 2016 i flussi turistici, siano cresciuti e, comunque abbiano mantenuto una stabilità invidiabile. Questo è un elemento di straordinaria importanza ed è la dimostrazione della forza del “brand” Cortona è in grado di attraversare periodi tempestosi e di rafforzare il proprio ruolo guida nel panorama culturale e turistico regionale. La ripresa della stagione turistica, almeno dai primi dati in nostro possesso, sembra partita con il piede giusto. Tutti gli eventi che abbiamo realizzato hanno avuto un grande successo, il museo sta facendo registrare un buon afflusso, anche in mancanza di una mostra internazionale, e la programmazione dei grandi eventi procede spedita. Per il 2017 stiamo lavorando intensamente su programmi culturali ed azioni di promozione molto importanti, in ultimo la collaborazione con il Granducato del Lussemburgo. Ancora oggi la nostra città continua ad aumentare il suo appeal verso i mercati internazionali e la dimostrazione sta nel fatto che la percentuale di turisti stranieri è stabilmente attorno al 70% del totale. Senza dubbio questi risultati mi rendono orgogliosa ma sono convinta che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento e stiamo lavorando proprio per questo. Dobbiamo aumentare i servizi e la qualità dell’accoglienza, rafforzare i grandi eventi culturali e spingere per allungare la stagione turistica. In questo ambito stiamo lavorando con le Associazioni di Categoria e le forze produttive per creare motivi di attrazione anche nel periodo autunnale ed invernale. Il mio auspicio che tutti comprendano lo sforzo che stiamo facendo e siano disposti a collaborare per costruire assieme un futuro migliore partendo dalla storia e dalla cultura che sono le nostre fondamenta.”