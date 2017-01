Eataly Firenze: 10 anni dall'apertura del primo negozio

Tutte le novità di gennaio

Il 2017 dell'Osteria di sopra di Eataly Firenze si apre in compagnia del ristorante Slow Food e Bib Gourmand Michelin "La Torre One Fire" di Massa Lubrense, gestito dalla famiglia Mazzola. Anche a Firenze la chef Maria, moglie del patron Tonino "One Fire" e mamma di Amelia e Alessia, responsabili di sala, proporrà la sua cucina prevalentemente di pesce con ricette della tradizione sorrentina, utilizzando pescato giornaliero, prodotti dell'orto e Presìdi Slow Food stagionali.

Grandi piatti della tradizione campana come gli Gnocchi alla Sorrentina con antico pomodoro di Napoli, mozzarella e basilico, I paccheri con cozze e patate, la Braciola napoletana al sugo, il Polpetto affogato ma anche il pescato e i piatti del giorno. Immancabile chiusura in dolcezza con la Pastiera Napoletana o la caprese agli agrumi sorrentini.

Due i menu degustazione proposti per conoscere al meglio la loro cucina:

MENU ONE FIRE

Carpaccio di carciofi con polpo all’insalata

Paccheri di Gragnano con cozze e patate

Baccalà arrecanato

Caprese agli agrumi sorrentini

35 €

MENU DELLA TRADIZIONE

La Montanara

Gnocchi alla sorrentina

Braciola napoletana al sugo

Pastiera

25 €

Tutti i giorni, proposta di aperitivo street food napoletano (6 €) con:

La Montanara, pizza fritta di strada della tradizione

Calice di Bollicina Serafini e Vidotto

Sarà altresì possibile conoscere la famiglia Mazzola e i loro piatti tramite gli Show cooking gratuiti del sabato, alle ore 17, dove è possibile imparare come realizzare e assaggiare un grande piatto della tradizione:

07/01: Totani e patate

14/01: Spaghetto alla puttanesca

21/01: Paccheri al ragù di ricciola

28/01: Candele al ragù napoletano

Di seguito ecco gli altri appuntamenti del mese di gennaio di Eataly Firenze:

I 10 Anni di Eataly

Per festeggiare questa importante ricorrenza, in negozio tantissimi prodotti in promozione a partire da 1 € (dal 5 al 29 gennaio). Venerdì 27 gennaio ore 17: torta e bollicine per tutti!

2 cene imperdibili a 10 mani

giovedì 19 gennaio appuntamento alle ore 20.00 con 5 Chef, tra giovani emergenti e apprezzate Stelle Michelin, per gustare un menu dedicato al compleanno con i loro piatti firma (prezzo al pubblico € 55 vini inclusi).

Di seguito l’elenco degli chef:

Maria Probst, del ristorante "La Tenda rossa" di Cerbaia in Val di Pesa (FI)

Simone Cipriani, del ristorante "Essenziale" di Firenze

Filippo Saporito, del ristorante "La Leggenda dei Frati" di Firenze – 1 Stella Michelin

Alberto Sparacino, del ristorante "Cum Quibus" di San Gimignano (SI)

A brevissimo il nome del 5° Chef.

giovedì 26 gennaio a Eataly Firenze dalle ore 20.00 saranno protagonisti i Presìdi Slow Food, rielaborati nel massimo rispetto della materia prima e della stagionalitàdagli Osti del Progetto Cuochi Alleanza Toscana Slow Food (prezzo al pubblico € 35 vini inclusi) con Il Ristorante La Torre One Fire di Massa Lubrense, Osteria dell’Alleanza Slow Food Campania. La cena si svolge in collaborazione con la condotta Slow Food Firenze.

Di seguito l’elenco degli chef toscani:

Stefano Sorci, del ristorante “L'Oste dispensa” di Giannella (GR)

Tiziana Tacchi, del ristorante “Il Grillo è buoncantore” di Chiusi (SI)

Massimo Rossi, del ristorante “Belvedere” di Monte San Savino (AR)

Cristian Borchi, del ristorante “L’Antica Porta di Levante” di Vicchio (FI)

Per prenotazioni: eatalyfirenze@eataly.it;

Festival dello Street Food

Un fine settimana dedicato al miglior cibo da strada. Sabato 28 dalle 12 alle 22.30 e domenica 29 gennaio dalle 12 alle 20, Eataly Firenze si arricchirà di golose proposte in stile street food da tutta Italia, a 5 € l’una:

- panino con il lampredotto



- wrap con pollo, maionese, insalata e pomodoro



- gelato fior d’evo by Vetulio Bondi



- "5 e 5": ciabattina con farinata e melanzane grigliate



- pane e mousse di burro e acciughe

- mini Calzone farcito

- Pappa Donuts by Simone Cipriani



- la Montanara, pizza fritta napoletana secondo tradizione

- polpettine al sugo napoletano

- pastiera napoletana

Il Piatto del mese

Dal 5 gennaio in menu un nuovo piatto toscano: Acquacotta alla maremmana con uovo bio in camicia Cascina Mana, crostini di pane sciocco e pecorino semi stagionato Il Fiorino.

Il Pane del mese dedicato al Compleanno di Eataly

Un caramel con 10 ingredienti: uvetta, fichi, noci e 7 semi diversi.

Le Degustazioni gratuite

Le domeniche a Eataly Firenze sono l’occasione per scoprire nuovi prodotti e conoscere di persona chi li crea. L’8 gennaio è il turno di Baratti e Milano, il 15 gennaio ci saranno Il Vallino e infine il 22 il Biscottificio del Roero.

La domenica Eataliana

Tutte le domeniche dalle 19, per tutti i bambini che ceneranno con le loro famiglie, sarà possibile ordinare la pizza a forma di cuore o a forma di orsetto (5 €).

I corsi di cucina e le degustazioni

La nuovissima aula didattica di Eataly Firenze è aperta al pubblico per seguire corsi di cucina e degustazioni tematiche, ma anche fare esperienze di Team Bulding ed Incentive aziendali. Per maggiori informazioni: didatticafirenze@eataly.it