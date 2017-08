Eataly Firenze: le novità e gli eventi di Agosto

Per la prima volta all’Osteria di Sopra la Trattoria di Amerigo, con la sua cucina tipica emiliana, una degustazione di pesce crudo e Cabochon, il Festival del cocomero, i wine tour enoteca e molto altro. E sempre aperti

Da martedì 1 a giovedì 31 agosto la Trattoria Da Amerigo ti aspetta nel temporary restaurant in via De Martelli, dove potrai assaggiare il meglio dell'Emilia Romagna e dove potrai essere catapultato in un mondo lontano, costellato di ricordi. La Trattoria da Amerigo, dal 1934 serve il buono e il bello della gastronomia emiliana a turisti ed emiliani Doc e rappresenta un tipico tempio del buon cibo e della tradizione. La Trattoria da Amerigo, infatti, personifica al meglio l'esempio di come la tradizione non si debba fossilizzare, ma debba essere perpetuata e diffusa.

"Sin da quando i nonni, Amerigo ed Agnese, aprirono la Trattoria nel lontano 1934, il nostro locale è sempre stato punto di riferimento nella valle, sia prima, che durante gli anni difficili della seconda guerra mondiale. In quel periodo la proposta gastronomica era rivolta principalmente a chi si avventurava da queste parti nei giorni di festa o di fiera, mentre qualcuno calava a valle anche i Martedì di mercato. Gli altri giorni era l'Osteria a farla da padrone. La cucina era semplice, fatta di materie prime che venivano dal cortile, dal pollaio, dall'orto, dai campi, dai boschi vicini. [...] Nel corso degli anni, accanto alle ricette della tradizione, abbiamo sviluppato piatti più innovativi ma sempre semplici, dove si coglie quel sottile equilibrio tra rusticità ed eleganza che è l'anima stessa della campagna, punto di partenza e vera essenza delle nostre radici culturali e gastronomiche".

Tutti i giorni dalle 18.30 alle 19 show cooking gratuito in Osteria con degustazione!

Per il menu.

Di seguito ecco gli altri appuntamenti del mese:

Gli eventi

Giovedì 3 agosto. La serata crudo e Cabochon

Giovedì 3 agosto, Eataly Firenze propone una cena di mezza estate dedicata ad alcune grandi eccellenze dei nostri mari: il pesce crudo! Nel nuovo appuntamento a tavola, potrai gustare un intero menu dove, a far da protagonisti assoluti, saranno ostriche, scampi e tartare di tonno. In abbinamento? Freschi sorbetti realizzati con la frutta di stagione ed un calice di Brut! Hai già l'acquolina in bocca?

Il PIATTO DI CRUDI - L'IMPERIALE

Scampi, gamberi rosa, tartare di tonno Pinna Gialla, ostrica, carpaccio di ricciola

In abbinamento:

Sorbetto al Bergamotto e Ginger, Sorbetto all'anguria e menta

Un calice di Cabochon Brut di "Monte Rossa"

25,00 € a persona (evento su prenotazione)

La cocomerata. Sabato 26 e domenica 27 (con orario dalle 12 alle 22) agosto Eataly Firenze dedica il weekend al frutto dell’estate: il cocomero, in tutte le sue forme, con un festival tematico. L'ingresso è gratuito!

Le proposte food:

- CAPRESE CON MOZZARELLA DI BUFALA 8.5 €

- TARTARE DI TONNO CON COCOMERO E MENTA 10.50 €

- LA COCOMERATA: CIRCA 3KG 10 €

- FETTA ANGURIA 3.50 €

- GRANITA AL COCOMERO 3,50 €

Le proposte bere:

COCOMERO ANALCOLICO 4 €: cocomero, lime, ginger beer, ghiaccio

COCOMERO ALCOLICO5 €: cocomero, ananas, ghiaccio, lime, zucchero di canna, Rum bianco

E dalle 16 alle 18 sia sabato che domenica non perdere il COCOMERO TIME: tutto il cocomero che vuoi a 6 € a persona.

Il pane del mese

Il nostro viaggio verso Sud alla scoperta di un sapore, un profumo e un grano ineguagliabile: quelli del pane pugliese. Il Senatore Cappelli è una varietà di grano duro italiana selezionata dal genetista Nazzareno Strampelli agli inizi del ‘900 in Puglia. Contiene meno glutine dei grani duri moderni e ha un spore unico.

Cotto nel forno a legna, preparato esclusivamente con lievito madre biologico e sfarinato di grano duro varietà Senatore Cappelli macinato a pietra naturale.

Inoltre, avremo in promozione il nostro pane otto tondo, scontato del 20%.

I wine tour dell’Enoteca – gratuiti

Sei un enologo in erba o un appassionato di vini? Hai sempre voluto scoprire cosa si cela dietro ogni bottiglia e saperne riconoscere i profumi, gli odori e i sentori? Non perderti allora i nostri wine tour gratuiti! Un percorso all'interno della nostra enoteca che, tra un segreto e un altro, ci farà degustare ogni volta un vino differente: ogni domenica, l'appuntamento è alle ore 17.00! Prenota il tuo posto gratuito!

- 6 agosto: Fontanafredda Alta Langa 159 (in degustazione gratuita anche giovedì 3 e venerdì 4 agosto)

- 13 agosto: Chianti Monrosso e Chianti Classico Castello di Monsanto

- 20 agosto: Felsina (in degustazione gratuita anche sabato 19 e domenica 20)