Eataly Firenze: all'"Osteria di Sopra", per tutto maggio, il Ristorante "L'Oste della Bon'ora"

Dopo il grande successo dello scorso novembre torna la cucina tipica laziale

Eataly Firenze torna a ospitare per il mese di maggio all’Osteria di Sopra L’Oste della Bon’Ora: tutti i giorni sarà possibile pranzare e cenare à la carte per scoprire gli autentici sapori laziali, direttamente da Grotta Ferrata. L’Oste, alias Massimo Pulicati e sua moglie Maria Luisa vi aspettano dal 1 al 31 maggio per farvi innamorare della vera, ruspante, cucina romana! Protagonisti indiscussi i primi della tradizione: amatriciana, carbonara, cacio e pepe. Imperdibile lo show cooking gratuito (nella Piazza di Eataly Firenze): sabato 6 ore 17 - la crema di Maria Luisa, perfetta da preparare la settimana successiva per tutte le mamme.

Di seguito ecco gli altri appuntamenti di maggio a Eataly Firenze:

Cena a tema proposta durante il mese:

Giovedì 11 maggio. La cena dell’orto. Grande cena vegetariana organizzata al nostro Ristorante per festeggiare il mese dell’Orto, tema di maggio in tutti i nostri negozi. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della cucina veg, con piatti preparati dal nostro Chef Gianluca Bruno.

30 € vini inclusi

Pappa croccante al pomodoro datterino giallo "Così' com'è"

con crema di mozzarella di bufala "Il Parco" e basilico

Risotto Carnaroli "Gli Aironi" con asparagina e uovo mimosa

Zucchina tonda ripiena con fagioli cannellini

e patate aromatizzate con olio extra vergine d'oliva "Roi"

Panna cotta alla carota e cioccolato fondente "Venchi" e noci tostate

Le novità al Ristorante

Il piatto dedicato ai semi: l’insalata lollo bionda con asparagi, fagiolini, piselli novelli crudi, zucchine e salsa di olive verdi 10.00 €. Al bar e al Ristorante: le fragole con la panna e la zuppetta di frutta con coulis di fragole, le nuove centrifughe disponibili tutto il giorno.

Le novità al Bar

La nuovissima carta dei gin tonic (Gin & tonica, per ogni Gin la sua tonica), con 5 cocktail per gli appassionati del gin. Il sabato e la domenica i finger dello Chef accompagneranno l’Aperitivo Eataliano (cocktail + finger 8 €), con nuova selezione di cocktail.

Le novità al Mercato

Nuovo spazio per la frutta e la verdura nei nostri banchi frigo

Il pane del mese

Il pane di maggio è con pomodorini e origano, a base di impasto rustic con aggiunta di origano e pomodorini semi secchi sott'olio biologici. Domenica 7 maggio, per il Pasta Madre day, in panetteria lanceremo anche un nuovo pane (fino alla fine del maggio): il pane di BreadHeart, associazione che si sviluppa intorno al tema del lievito madre. Il pane di BreadHeart è un pane fatto a base di farina 0, farina enkir, miele e nocciole. In regalo per tutti i clienti un pezzettino di lievito madre.

Le Degustazioni gratuite

I weekend sono sempre un momento ideale per conoscere i nostri prodotti, con le storie raccontate direttamente dai produttori. Ecco gli appuntamenti del mese:

6 e 7: Macelleria Marini

13: Podere il Saliceto (progetto Vivaio, in collaborazione con Slow Food)

13 e 14: Caseificio La Maremmana

14: Biofficina Toscana (prove di prodotti di cosmetici gratuite, idea regalo per la Festa della mamma)

21: Macelleria Falaschi

Il Festival Etnico

Il Festival del mese sarà dedicato ad assaggiare i migliori piatti dal mondo! 27 e 28 maggio! Assolutamente da non perdere

I corsi di cucina e le degustazioni

Per adulti:

Cucine del mondo – Cucina Thai e Messicana

Martedì 9 maggio /ore 19.00-22.00 / Aula didattica

Costo: 40,00 euro

Docenti: Chiara Brandi e Gaia Murarolli, creatrici dei blog Forchettinagiramondo e GingerGlutenFree

Menù per la mamma: corso di cucina a 4 mani

Giovedì 11 maggio / ore 19.00 – 22.00 / Aula Didattica

Costo: 55,00 euro a coppia

Docente: Walter Popolizio, direttamente dalla cucina di Eataly Firenze

Tutti i segreti del mare

Martedì 16 maggio / ore 19.00 - 22.00 / Aula Didattica

Costo: 35,00 euro

Docente: Silvio Greco, biologo marino, docente di sostenibilità ambientale all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Il cestino da pic-nic

Giovedì 18 maggio / ore 19.00 - 22.00 / Aula Didattica

Costo: 30,00 euro

Docenti: Ilaria Vezzoli, dottoressa in Scienze Gastronomiche, futura nutrizionista e blogger per passione e Sandra Pilacchi, autrice del blog sonoiosandra.

Cucine del mondo – Cucina brasiliana

Lunedì 22 maggio /ore 19.00-22.00/ Aula didattica

Costo: 40,00 euro

Docenti: Chiara Brandi e Gaia Murarolli, creatrici dei blog Forchettinagiramondo e GingerGlutenFree

La cucina vegetariana toscana

Martedì 30 maggio / ore 19.00 - 22.00 / Aula Didattica

Costo: 40,00 euro

Docente: Giulia Scarpaleggia, food writer, food photographer toscana e creatrice del blog Juls' Kitchen

Per bambini:

La mia prima spesa

Sabato 6 maggio / ore 09.00 – 12. 00 / Aula Didattica

Euro 25,00 a bambino

Docenti: Alessia Rossino e Teresa Cavallo, direttamente dalla didattica di Eataly Firenze

Hamburger e Patatine a modo nostro

Sabato 20 maggio / ore 19.00 - 12.00 / Aula Didattica

Euro 30,00 a bambino

Docenti: Alessia Rossino e Teresa Cavallo, direttamente dalla didattica di Eataly Firenze

Centri estivi in collaborazione con Kid’s Club (per l’Estate)

12 giugno / 28 luglio

Dal lunedì al venerdì / ore 08.30 – 16.30 / Eataly Firenze

Costo una settimana: 160 €

Costo tre giorni: 110 €

Costo un giorno: 45 €

Nei costi sono compresi sempre pranzo e merenda.