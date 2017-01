È online il nuovo sito del Calcio storico fiorentino

Le informazioni sono disponibili anche in inglese

E' online calciostoricofiorentino.it, il portale che raccoglie in un unico spazio web tutte le notizie e informazioni sul mondo del calcio in costume. Uno strumento utile per tifosi, appassionati e addetti ai lavori, con immagini, news in continuo aggiornamento, spazio dedicato all’interazione e finestre social.

“Un altro strumento per realizzare e valorizzare un Calcio storico sempre più bello, partecipato e fiorentino – ha detto l’assessore alle Tradizioni popolari Andrea Vannucci – Un modo per promuovere una delle tradizioni più importanti e radicate della nostra città, mettendo insieme lo spirito più vero di questa manifestazione e dei suoi protagonisti con una comunicazione efficace e funzionale soprattutto in prossimità del torneo di San Giovanni”.

“Una piattaforma online di informazione e approfondimento – ha detto il presidente del Calcio storico Michele Pierguidi - dalla storia di questa manifestazione al regolamento, dal calendario delle manifestazioni alle ultime notizie, uno strumento utile per addetti ai lavori, appassionati e semplici tifosi”.

Tutte le informazioni sono disponibili anche in versione inglese. Il sito è realizzato e gestito dalla 3Juice srl, che ha vinto la gara pubblica per l'affidamento del servizio.