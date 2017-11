E' nato lo spumante "Message in a bottle" firmato da Trudie Styler e Sting

Composto per l’85% da Vermentino e 15% da Chardonnay, certificato IGT, è disponibile al Farm Shop presso la Tenuta Il Palagio da novembre 2017 per le festività natalizie

C'è un nuovo nato tra le produzioni di Sting e Trudie Styler. Lo Spumante "Message In A Bottle", certificato I.G.T, che verrà venduto al Farm shop della Tenuta Il Palagio al prezzo di 18 euro, a partire dalla seconda settimana di novembre. Giusto in tempo per le vacanze di Natale.

Composto per l’85% da vitigno Vermentino e al 15% da vitigno Chardonnay, questo spumante ha un luminoso colore giallo paglierino con bollicine delicate e persistenti. Il bouquet è molto piacevole, con note caratteristiche di acacia, ginestra, prugna e mela. La persistenza aromatica fruttata e floreale lo rendono un vino perfetto per qualunque occasione.

Lo spumante "Message In A Bottle" entrerà a far parte del portfolio di vini della Tenuta Il Palagio, il quale include i seguenti: Sister Moon, When We Dance, Casino delle Vie, Beppe Rosato e Message In A Bottle Rosso e Bianco. La fattoria della Tenuta produce anche miele, olio d’oliva, verdure fresche, frutta e salame, tutti quanti disponibili presso il Farm Shop.

Il Farm Shop della Tenuta Il Palagio si trova in via Sant’Andrea Campiglia 11, Figline Valdarno.

Più info su: http://www.il-palagio.com/products/