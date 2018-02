E' nata l'Associazione Viticoltori di San Donato in Poggio

Nel cuore del Chianti Classico produttori di vino di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa si uniscono per fare sinergia

L’associazione ha lo scopo di dare voce al territorio, mettere in luce le caratteristiche geologiche e pedoclimatiche dei vigneti delle diverse aziende, valorizzare la tradizione agricola, storica e culturale, con particolare attenzione alle produzioni e alle identità vitivinicole. Per questo è nata a San Donato in Poggio, presso la sede dello storico Palazzo Malaspina, l’associazione “Viticoltori di San Donato in Poggio”, con soci fondatori: Stefano Carpaneto (Badia a Passignano), Paolo Paffi (Casa Emma), Alberto Albisetti (Castello della Paneretta), Sandro Caramelli (Fattoria La Ripa), Laura Bianchi (Castello di Monsanto), Riccardo Nuti (Fattoria Montecchio), Alessandro Cassetti Burchi (Le Filigare), Natascia Rossini (Podere La Cappella), Matteo Gambaro (Casa Sola), Vittorio Rossi (Fattoria Quercia al Poggio), Paolo De Marchi (Isole e Olena), Giampaolo Stefanelli (Fattoria Spadaio e Piecorto), Giovanni Davaz (Poggio al Sole).

La nuova associazione raggruppa aziende vitivinicole del territorio del Chianti Classico, nei comuni fiorentini di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa.

L’Assemblea degli associati ha contestualmente nominato all’unanimità in qualità di presidente, Laura Bianchi del Castello di Monsanto, e segretario, Natascia Rossini del Podere La Cappella.

La neonata Associazione si unisce così alle altre già costituite nel territorio del Chianti Classico a Panzano in Chianti, Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Lamole (Greve in Chianti), Montefioralle (Greve in Chianti) e San Casciano Val di Pesa.

I "Viticoltori di San Donato in Poggio" saranno presenti lunedì 12 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze, per il grande evento dedicato ai vini del Gallo Nero, Chianti Classico Collection.