E' ancora allerta meteo per neve e vento

Ma non si segnalano particolari disagi e le scuole restano aperte. Attenzione al ghiaccio sulle colline e in Chianti, Valdarno Superiore e Mugello. Chiusa al traffico la E45 da Cesena Nord a Pieve Santo Stefano

FOTOGRAFIE — Prosegue l'allerta maltempo per neve, ghiaccio e vento. Confermata l'allerta vento forte a Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso, per la zona che riguarda anche la nostra città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce la prosecuzione del codice arancione fino alle 12 di domani, mercoledì 18 gennaio e, subito, dopo, l'abbassamento a codice giallo per il rischio vento. L'allerta terminerà 12 ore dopo, alla mezzanotte di giovedì. Codice giallo anche per ghiaccio e neve (fino alle 12 di domani) nell'area che, oltre a Firenze, comprende anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Nel bollettino di vigilanza si sottolinea, però, che «non sono previsti accumuli sulla piana di Firenze-Prato-Pistoia» dove è anche «poco probabile la formazione di ghiaccio». Anche domani, infine, sono ancora previste basse temperature: secondo il bollettino del Centro interdipartimentale di bioclimatologica dell’università di Firenze (Cibic), diffuso dalla Protezione civile del Comune, si raggiungerà per il secondo giorno consecutivo la soglia dell’ ‘allarme freddo’. La temperatura apparente sarà molto bassa durante tutta la giornata (intorno alle 6 si arriverà a -3): il consiglio è quello di limitare le attività all’aperto.

"Fino a mercoledì mattina sono previste nevicate abbondanti - spiega Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile - Confermiamo anche il rischio di vento su tutto il territorio metropolitano fino alle 12 di mercoledì, con raffiche molto forti. Fino alla mezzanotte di stasera, martedì, la neve potrebbe cadere, anche se in modo non abbondante, nelle zone del Mugello, del Valdarno Superiore, del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese".

Nella notte si sono registrate raffiche di Grecale fino a 110 km/h in montagna e fino a 77 km/h in pianura. Si prevedono ancora raffiche di Grecale fino a 80-100 km/h in pianura e raffiche fino a 120-140 km/h sui rilievi appenninici. Le squadre del servizio viabilità della Città Metropolitana stanno operando per garantire la percorribilità delle strade di competenza.

Dal pomeriggio di ieri si stanno verificando abbondanti precipitazioni nevose sui passi appenninici, che sono comunque transitabili con le dotazioni invernali, nelle aree dell'Alto Mugello ma anche fino a fondovalle. E da stasera è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature con rischio di formazione di ghiaccio sulle viabilità del territorio. Questa mattina sono state attivate dall'Ufficio Associato di Protezione civile Mugello due squadre di volontariato, Misericordia e Vab, per ricognizioni sul territorio, in particolare sulla viabilità. Tutti i Comuni stanno operando con mezzi e personale per rendere più agevole e in sicurezza la circolazione. Anche volontari stanno intervenendo per attività di pulizia strade e marciapiedi, in particolar modo a Marradi dove sono caduti tra i 20 e 30 cm di neve.Criticità per manto stradale ghiacciato sono segnalate sulla strada comunale della Tassaia e in località Montepulico, nel comune di Borgo San Lorenzo, dove attualmente sta intervenendo personale comunale.

Maltempo, non registrano particolari criticità nei comuni dell’Unione Valdarno Valdisieve. Il Servizio Associato di Protezione Civile dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve informa che sta ancora nevicando nei comuni montani, ma nonostante questo si circola, attualmente, senza particolari problemi, naturalmente con le necessarie dotazioni invernali. Nei passi montani situati nei comuni di San Godenzo e Londa a creare maggiore disagio sono le forti raffiche di vento che stanno riportando la neve spalata nel tracciato stradale. Nei comuni dell’Unione gli operai, coordinati dal servizio associato di protezione civile, hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per permettere la regolare circolazione degli automezzi. Le scuole quest’oggi risultano tutte aperte.

A causa delle condizioni del tempo, sono stati rimandati presumibilmente alla prossima settimana i lavori per la realizzazione dei 5 attraversamenti pedonali lungo Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo. Il Servizio Associato di Protezione Civile dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ricorda l’obbligo di dotazioni invernali (catene o pneumatici invernali) per tutti gli automezzi che si mettono in circolazione, raccomanda agli automobilisti di viaggiare con la massima cautela e di limitare la circolazione agli spostamenti necessari.

E' chiusa a causa delle intense nevicate la strada statale 3bis “Tiberina” (E45) da Cesena Nord a Pieve Santo Stefano. I mezzi sgombraneve sono all’opera dalla serata di ieri per ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo.

Mezzi in azione anche sulle statali dell’appennino tosco-emiliano, dove non si registrano particolari criticità per la circolazione e si raccomanda l’uso dei dispositivi invernali: strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”, SS63 “del Valico del Cerreto”, SS64 “Porrettana” e SS67 “Tosco Romagnola”.

Alle ore 14:00 è stato riaperto il tratto autostradale compreso tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano Terme in direzione di Roma, che era stato chiuso in seguito ad un incidente tra un'autovettura e un camper avvenuto all'altezza del km 397. Sul luogo dell'evento attualmente si circolvaa su una sola corsia e si registravano cinque chilometri di coda verso Roma. Nell'incidente l'autovettura si è ribaltata e il guidatore risulta ferito.