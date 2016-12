 Duomo di Firenze​, in inverno monumenti a prezzo ridotto

Campanile di Giotto, del Battistero di San Giovanni, della Cattedrale di Santa Maria del Fiore e Santa Reparata e del nuovo Museo dell'Opera del Duomo

A pochi giorni da Natale, l’Opera del Duomo di Firenze lancia per la prima vola un’offerta imperdibile per visitare i monumenti del Grande Museo del Duomo a Firenze nel periodo invernale: dal 21 dicembre 2016 al 21 marzo 2017, per chi acquisterà il biglietto on line, il costo sarà di 10 euro invece di 15.

Il biglietto, acquistabile sulla pagina dedicata www.duomo.sale, valido 48 ore dal primo ingresso, permette la visita del Campanile di Giotto, del Battistero di San Giovanni, della Cattedrale di Santa Maria del Fiore e Santa Reparata e del nuovo Museo dell'Opera del Duomo.

“L’obiettivo dell’Opera - spiega il Presidente Franco Lucchesi - è quello di destagionalizzare l’offerta turistica. Per questo abbiamo messo in cantiere numerose iniziative nel periodo invernale, compresa questa”. Dalla rassegna musicale Note al Museo, che sta avendo un grande successo, al contemporaneo che entrerà per la prima volta nel Museo dell’Opera del Duomo con l’esposizione di due opere del grande artista Bill Viola messe a confronto con la Maddalena di Donatello. Sono visibili al pubblico, da pochi giorni, sempre nel Museo, tre capolavori trecenteschi di Arnolfo di Cambio e Tino da Camaino che l’Opera ha recuperato nel mercato antiquario. Si tratta di un’acquisizione eccezionale sia per l’eccelsa qualità delle opere, sia perché restituisce alla città di Firenze tre sculture risalenti alla fase iniziale di costruzione e decorazione della Cattedrale, avviata nel 1296 dall’architetto e scultore Arnolfo di Cambio. E’ in corso, fino al 26 febbraio 2017, l’esposizione del magnifico busto in terracotta raffigurante San Lorenzo, attribuito a Donatello, e di un rilievo sempre in terracotta, con Decollazione di San Giovanni Battista, che ha lo stesso soggetto, dimensioni e composizione della scena commissionata ad Andrea del Verrocchio per l’Altare d’argento conservato nel Museo.