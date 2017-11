​Due Più, un brand al servizio della pelletteria

Artigianalità e innovazione sono il fiore all'occhiello della pelletteria Made in Italy

Da poco è iniziato l’appuntamento più importante per l’innovazione nel settore della pelletteria a Firenze.

L’evento, Pellepiù, che ha sede alla Fortezza da Basso, fino all’11 novembre, è riservato in modo particolare agli operatori di settore, presenta una selezione accurata di aziende italiane che costituiscono la base della filiera nella pelletteria. La manifestazione, giunta alla seconda edizione costituisce una novità assoluta nel campo dei processi di lavorazione e nella ricerca di nuove tecnologie e procedimenti che uniscono anche metodi artigianali altamente selezionati.

In questo contesto il Fustellificio Due Più rappresenta una nuova realtà e un nuovo punto di riferimento per la pelletteria. Due Più, leader nel settore dei fustellifici, nasce nel 2010 dalla fusione di due aziende con esperienza ventennale. Enrico e Luciano, dirigono l’azienda con grande competenza, garantendo un prodotto con un alto standard qualitativo a prezzi competitivi. Con sede a Certaldo, centro culturale e ambiente vicino ai pellettieri, particolarmente attivo, l’azienda, grazie ai vari reparti interni, è in grado di offrire un servizio completo, dalla progettazione alla realizzazione, con il preciso intento di garantire un servizio personalizzato tenendo presente le singole esigenze dei clienti. A questo proposito Due Più dà la massima priorità alla tutela della proprietà intellettuale che rappresenta uno degli argomenti più delicati in un settore altamente competitivo, insieme ad un servizio che permette, al cliente, una semplificazione organizzativa nella filiera lavorativa. I vari reparti di saldatura, piegatura e rifinitura sono dotati di macchinari tecnologicamente all’avanguardia per una precisa e rapida esecuzione.

La loro presenza alla manifestazione, con uno stand ricco di realizzazioni di tutti i tipi, è significativa della volontà aziendale di aprirsi ad un mondo dove prevalgono la qualità e l’innovazione. Eccellenza tra le eccellenze nel mondo della pelletteria e della moda.