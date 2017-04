Droga alle Cascine, ecco cosa accade: dosi dentro la siepe

I Carabinieri appostati sul ponte della Tramvia osservano le mosse degli spacciatori

Durante la giornata di ieri, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Firenze, unitamente a quelli del 6^ Btg Toscana ed all’unità cinofila Batman, si sono concentrati al parco delle Cascine, "da tempo diventata zona calda per la presenza di un gruppo molto agguerrito di cittadini africani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti".



I militari, in abiti civili, una volta posizionati lungo il ponte della tramvia che attraversa l’Arno, hanno osservato i movimenti dei vari soggetti presenti nel parco: "Dopo l’ora di pranzo, giungeva al parco uno studente che dopo essersi avvicinato ad una panchina, ove erano seduti due extracomunitari, contrattava una dose di marijuana, 6 grammi circa, in cambio di 25 euro. Il modus operandi è sempre lo stesso, l’acquirente si avvicina e dopo un breve colloquio lo spacciatore si avvicina alla siepe dove è nascosto lo stupefacente, preleva la dose che poi consegna all’acquirente in cambio della somma di denaro pattuita".



Due gli spacciatori intercettati: il primo incaricato di prelevare la droga e l’altro i soldi. I Carabinieri immediatamente bloccano l’acquirente, che viene segnalato alla Prefettura quale assuntore, poi i due spacciatori.



I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire nella disponibilità dei due 165,00 euro in banconote di vario taglio, in particolare pezzi da 20 e da 5 euro. "I due gambiani, dell’età di 33 e 28 anni, entrambi noti per reati della stessa specie, sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 33enne era stata deferito in stato di libertà per detenzione di droga pochi giorni fa, il 17 marzo" conclude la nota del Comando.