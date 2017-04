Droga a Pasqua: controlli mirati anti spaccio

Parco delle Cascine sorvegliato speciale

In vista della Pasqua, oltre ai servizi di controllo del territorio messi in campo per garantire festività tranquille ai Fiorentini e ai numerosi turisti in visita in città, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno organizzato una serie di mirati controlli contro uno dei fronti caldi della sicurezza nel capoluogo, ovvero lo spaccio di sostanze stupefacenti presente in diverse piazze del centro e nel parco delle Cascine.

Al Parco delle Cascine, dove è presente un presidio fisso di militari dell'Arma che ha premesso ai tanti utenti del parco di riappropriarsi dello spazio in vista delle feste , i militari della Compagnia hanno tratto in arresto un cittadino, classe 1992, che nel corso di un controllo è stato sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva droga ad un giovane che era sopraggiunto in tramvia.

I carabinieri sono riusciti a documentare in diretta lo scambio perché si erano appostati nei pressi della fermata ed avevano notato l'extracomunitario, già noto per i suoi precedenti specifici di spaccio, in attesa evidente di qualcuno. Probabilmente lo spacciatore e l'acquirente si erano messi già d'accordo su dove incontrarsi e effettuare al volo il passaggio di droga ma sono stati sorpresi dall'intervento dei carabinieri.

Sempre i Carabinieri della Compagnia di Firenze si sono concentrati nella centralissima Piazza Santa Croce e vie limitrofe per un apposito servizio antidroga. Giunti all’altezza di via De’ Benci hanno da subito notato un uomo in attesa e per tale motivo hanno effettuato un breve servizio di osservazione durante il quale un giovane si avvicinava al soggetto in questione. Il giovane era andato a comprare della droga. Infatti, dopo un primo contatto, l’extracomunitario si allontanava in Via Pandolfini dove prelevava, sopra la ruota di una macchina li parcheggiata la droga che serviva, nascondendo il restante. Il giovane che aveva chiesto 0.8 grammi di hashish per 5 euro è stato segnalato alla locale Prefettura mentre per lo spacciatore di 34 anni, già noto per i suoi trascorsi, che è stato trovato in possesso di ulteriori 20 grammi circa della medesima sostanza sono scattate le manette per spaccio di sostanza stupefacente.