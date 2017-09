Downtown Oltrarno: un pomeriggio di libri, workshop, musica e aperitivo

Giovedì 21 settembre dalle 18 alle 22 un percorso per tutti nella zona di Santo Spirito.

Un percorso da fare a piedi, nella zona di Santo Spirito, per curiosare in giro tra le realtà che hanno fatto base in questo spazio puntando sulla voglia di stare insieme che caratterizza ancora la zona dell'Oltrarno fiorentino. Lo spunto è l'inizio della nuova stagione, da celebrare con una serata che dalle 18 alle 22 si snoda tra Via Santa Maria, Via del Campuccio e Via delle Caldaie.

Alle 18 apre infatti Tatatà, libreria ma non solo, dedicata agli appassionati di viaggi, che per tutto il pomeriggio mostrerà i propri spazi e le proprie attività a tutti coloro che vorranno scoprire il nuovo spazio. Si prosegue poi alle 18.30 con l'Open night di Lofoio, spazio makers che da qualche anno propone workshop per riscoprire il piacere di svolgere attività creative e manuali da realizzare in gruppo. Si approda quindi in Via delle Caldaie per un aperitivo al Caffè Notte, dove oltre a sperimentare la nuova gestione bistrot, si potrà godere del jazz manouche dello Jacopo Martini Duo e partecipare all'inaugurazione di "Radici" personale dell'artista fiorentina Marina Calò.

Downtown oltrarno fa parte di una serie di iniziative culturali che animeranno nei prossimi mesi il territorio dell'Oltrarno.