Doppietta di Mchedlidze . Regalo di Natale per i tifosi dell’Empoli.

facebook

Fuori dai guai col carattere e i gol di Mchedlidze. L’Empoli prevale nello scontro diretto con il Cagliari e si porta sul momentaneo più 5 sul Crotone, che giocherà domani.

Al Castellani si è assistito ad una gara con colpi di scena, con diversi infortunati, con undici ammoniti, con protagonisti il gioco duro ed il freddo rigido. Il Cagliari, nonostante la mancata realizzazione del penalty con Joao Pedro (come sempre eccellente Skorupski) al 35’ della ripresa, recrimina per un altro rigore prontamente concesso da Rizzoli e poi non assegnato sempre nel secondo tempo, in seguito ad un presunto contatto in area Diousse-Melchiorri.

Al 9’ del primo tempo l’Empoli va in gol al Castellani, mentre per gli ospiti è la 13esima gara di fila con almeno un gol subito: la peggiore difesa della serie A fino ad ora. Questa la dinamica. Krunic sorpassa Pisacane e serve un preciso filtrante a Marilungo che, fatto fuori Ceppitelli, appoggia per Mchedlidze che senza esitare appoggia con forza e decisione in rete, lasciato libero da Isla. Al 20’ l’Empoli ci riprova: incursione di Marilungo e, di un soffio, Ceppitelli anticipa Mchedlidze al momento di ribadire in rete.

A questo punto della gara Martuscello perde i due terzini Zambelli e Pasqual sostituiti da Cosic e Di Marco. Al 31’ proprio Di Marco imbecca Marilungo che, ritrovatosi a tu per tu con Storari, spedisce alle stelle la sfera oltre al fatto che Krunic, in chiusura del primo tempo, si rende pericoloso con una punizione deviata dalla barriera. Il Cagliari, rispetto ai padroni di casa, più concreti e determinati, pecca d’imprecisione nell’ultimo passaggio. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dell’Empoli e senza occasioni rilevanti per il Cagliari.

La ripresa si apre con l’infortunio di Barella, oltre al fatto che al 10’ l’arbitro Rizzoli aveva concesso un calcio di rigore per un presunto fallo in area di Diousse su Melchiorri, ma lo stesso Rizzoli, consultatosi con l’arbitro di linea, rivede la sua decisione e ammonisce Dessena per proteste. La partita prosegue tra assalti e ripartenze, tanto che al 27’ Mchedlidze sigla il raddoppio per l’Empoli con un potente e preciso diagonale di sinistro, imprendibile per chiunque. I sardi, nonostante sotto di due gol, potrebbero accorciare le distanze con Joao Predo al 35’. Questa volta Rizzoli decreta il penalty per un fallo in area di Bellusci su Farias ma ci pensa Skorupski a deviare la conclusione del brasiliano. Nella parte rimanente della gara da segnalare due occasioni per Diousse e, quelle capitate a Giannetti, senza esito.

Risultato finale: Empoli 2 Cagliari 0.

Prossima gara dell’ Empoli: Atalanta vs Empoli (20 dicembre ore 20.45)

Empoli (4-3-1-2): Skorupski, Zambelli (Cosic al 24' p.t.), Bellusci, Costa, Pasqual (Dimarco al 24' p.t.); Krunic, Diousse, Croce; Saponara; Mchedlidze (Gilardino al 37' s.t.), Marilungo (Pelagotti, Barba, Mauri, Maiello, Pereira, Buchel, Tello, Maccarone, Pucciarelli)

All. Martusciello

Cagliari (4-3-1-2): Storari; Isla, B. Alves, Ceppitelli, Pisacane; Dessena (Joao Pedro al 24' s.t.), Padoin, Barella (Di Gennaro al 4' s.t.); Farias; Melchiorri, Sau (Giannetti al 16' s.t.) (Tachtsidis, Salamon, Rafael, Bittante, Colombo , João Pedro , Munari, Capuano)

All. Rastelli

Ammoniti: Padoin (C) al 5' p.t.; Saponara (E) al 14' p.t.; Costa (E) al 35' p.t.; Krunic (E) al 42' p.t.; Melchiorri (C) al 43' p.t.; Marilungo (E) al 45' p.t.; Dessena (C) al 12' s.t.; Farias (C) al 13' s.t.; Mchedlidze (E) al 20' s.t.; Isla (C) al 26' s.t; Gilardino (E) al 46' s.t.