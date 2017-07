Doppia sfida in Germania: martedì l'Eintracht Brawnshweig, domenica il Wolfsburg

Dopo la trasferta portoghese, due partite negli stadi tedeschi

Qualche ora di riposo, dopo la sconfitta 1-0 con lo Sporting Lisboa, e i viola hanno lasciato il centro sportivo di Firenze attorno alle 5 del mattino, dopo il volo di rientro su Bologna e poi comincerà una nuova fase di preparazione intensa in Germania.

Domani mattina alle 10:00 tutti in campo a Firenze, poi verso le 15.30 il volo per Braunschweig. In serata l’arrivo nella sede del ritiro e il giorno successivo già la prima amichevole contro l’Eintracht Braunschweig (seconda divisione tedesca) in diretta su Violachannel a partire dalle 18.00 al termine anche highlights e interviste.

Mercoledì nuova seduta allo stadio dell’Eintracht alle 16.00, giovedì seduta doppia alle 10 e alle 16, venerdì allenamento alle 16 e sabato alle 10 del mattino prima del trasferimento a Wolfsbug in vista dell’amichevole che si giocherà domenica alle 16.00 (diretta su Violachannel e al termine Highlights e interviste).