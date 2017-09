Donna scomparsa da Lastra a Signa: ricerche in corso

Si teme per la salute della donna, l'invito da parte delle forze dell'ordine a dare segnalazione di eventuali avvistamenti

I vigili del fuoco di Firenze su richiesta di Carabinieri e Prefettura hanno avviato nelle scorse ore una ricerca per persona dispersa in località Malmantile, Lastra a Signa.



Si tratta di una donna di Malmantile che potrebbe anche essersi allontanata a bordo di un mezzo del trasporto locale.

Sul posto è rimasta operativa tutta la notte una squadra dei Vigili del Fuoco con Unità di Comando Locale e personale esperto in Topografia Applicata al Soccorso con funzione di coordinamento di tutte le forze in campo.



Le ultime tracce della donna risalgono al primo pomeriggio, poi in serata l'allarme per il mancato rientro a casa.