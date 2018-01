Donna investita sulle strisce pedonali, in piazza Alberti

Falciata da una motocicletta

Stava camminando sull’attraversamento pedonale quando è stata falciata da una motocicletta. È avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in viale De Amicis. Ad essere investita è un’ultraottantenne fiorentina.



Il motociclista stata transitando verso il cavalcavia di piazza Alberti quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo dei veicolo finendo per colpire C.T., 82 anni, sull’attraversamento pedonale.



L’anziana è stata portata in ospedale con sospetta doppia frattura alle gambe. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale.