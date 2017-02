Domeniche al cinema: il film sul mistero Majorana alla Compagnia

Nel pomeriggio il documentario Domani di Cyrial Dion, Mèlanie Laurent. The Lego Movie nelle multisale del Circuito UCI

Continuano gli appuntamenti ad ingresso libero della domenica mattina al cinema La Compagnia, in collaborazione con l'Associazione Anémic. Domenica 5 Febbraio, ore 10.30, il documentario Nessuno mi troverà di Egidio Eronico sul mistero della scomparsa di Ettore Majorana. Presentato dal regista, da Bruno Carli, Direttore di Ricerca associato del Cnr Firenze, e dal critico Gabriele Rizza. Il 26 marzo del 1938 scompariva nel nulla, a soli 31 anni, Ettore Majorana, il più grande Fisico Teorico italiano del ‘900, la mente più geniale e avveniristica dei “Ragazzi di via Panisperna”, la scuderia romana di scienziati radunati intorno alla figura di Enrico Fermi. Frutto di un accurato lavoro di documentazione e di indagine sul campo, il documentario Nessuno mi troverà, di Egidio Eronico, che sarà presentato a La Compagnia domenica 5 febbraio (ore 10.30), rilegge e attraversa in maniera originale uno degli enigmi più clamorosi del XX secolo, rimasto a tutt’oggi irrisolto, generando una ridda di ipotesi, rimaste tutte senza conferma. Un enigma scientifico e esistenziale che ha ispirato scrittori, studiosi, artisti. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, secondo appuntamento con il documentario Domani, di Cyril Dion e Mèlanie Laurent. In seguito alla pubblicazione di uno studio che annuncia la possibile scomparsa di una parte dell’umanità d qui al 2100, Cyril Dion e Mélanie Laurent intraprendono un emozionante viaggio intorno al mondo per scoprire cosa potrebbe provocare questa catastrofe, ma soprattutto come evitarla. Partendo dagli esperimenti più riusciti nei campi dell’agricoltura, energia, architettura, economia e istruzione, i registi Cyril Dion e Mèlanie Laurent immaginano un nuovo futuro per noi e nostri figli. Risultato: una sorprendente, contagiosa e ottimista spinta al cambiamento. Al termine della proiezione ci sarà un dibattito in sala sui temi dell’ambiente e sostenibilità, alla presenza di: Francesco Capezzuolo per Italian Climate Network; Katia Baroncelli, Mamme No Inceneritori; Stefano Capaccioli Bioenergy Division ETA s.r.l.

Nella saletta MyMovies de La Compagnia, in contemporanea, per i bambini dai 4 anni in su, ci sarà il laboratorio sulle immagini del film Il bambino che scoprì il mondo (regia di Alê Abreu, animazione, 2013, Francia, 108′). Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa le giornate in compagnia di ciò che gli offre la natura che lo circonda: pesci, alberi, uccelli e nuvole, tutto diventa pretesto per il gioco. Ma un giorno il padre parte per la città in cerca di lavoro. E il bambino, a cui il genitore ha lasciato nel cuore una melodia indimenticabile che gli suonava sempre, mette in valigia una foto della sua famiglia e decide di seguirne le tracce. Si troverà in un mondo a lui completamente ignoto, fatto di campi di cotone a perdita d'occhio, fabbriche cupe, porti immensi e città sovraffollate. Affronterà imprevisti e pericoli per terra e per mare, e crescerà, ma qualcosa di quel bambino che si tuffava nella natura in lui rimarrà sempre.

Biglietti: € 7, bambini 5 €.

Negli UCI Cinemas continua KIDS CLUB, la rassegna settimanale nell'ambito della quale tutte le domeniche a partire dalle ore 11 viene proiettato un film per bambini al prezzo speciale di soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti. Il 5 febbraio il protagonista della rassegna sarà The Lego Movie, il film d'animazione diretto da Phil Lord e Christopher Miller, distribuito da Warner Bros Italia. Le multisale UCI in cui KIDS CLUB è proiettata sono: UCI Arezzo, UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Firenze.