Domenica Metropolitana, gratis per fiorentini e residenti della Città Metropolitana

Consente ai fiorentini e a tutti i residenti nei comuni della Città Metropolitana di accedere gratuitamente ai musei civici

Il 5 febbraio, secondo appuntamento 2017 con la ‘Domenica Metropolitana’, durante la quale adulti e bambini potranno partecipare a numerose attività nei Musei Civici Fiorentini, a cui si accede su prenotazione.

Sono in programma visite (dalle 9,30 alle 12,30) anche presso il Museo del Bigallo, Piazza San Giovanni 1 (necessaria la prenotazione tel.055.288496) e presso il Museo della Misericordia, Piazza Duomo (ore 15.15 e 16.30, prenotazione obbligatoria, tel. 055.239393).



Non c’è bisogno di prenotazione per la semplice visita ai Musei Civici Fiorentini che presentano i seguenti orari di apertura.



Museo di Palazzo Vecchio, ore 9/19

Torre di Arnolfo, ore 10/17

Scavi archeologici di Palazzo Vecchio, ore 9/19

Santa Maria Novella, ore 13/17,30

Museo Stefano Bardini, ore 11-17

Cappella Brancacci (S. Maria del Carmine), ore 13-17

Fondazione Salvatore Romano, P.zza Santo Spirito, ore 13/17

Museo Novecento, P.zza Santa Maria Novella, ore 11-19

Museo del Ciclismo Gino Bartali, via Chiantigiana 175 (Ponte a Ema), ore 10/16.



Attenzione: le biglietterie chiudono un’ora prima dell’orario di chiusura.

Gli accessi ai Musei sono disponibili fino ad esaurimento posti per motivi di sicurezza.



Info e prenotazioni

Da lunedì a sabato 9.30-13 e 14.-17 (servizio non attivo la domenica mattina)

Tel. 055.2768224, 055.2768558 mail: info@muse.comune.fi.it web www.musefirenze.it