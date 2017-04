Domenica 30 aprile le Primarie PD

Ecco tutte le informazioni. Sul territorio eventi con Damiano, Parrini, Fedeli, Bonafè

Domenica 30 aprile si svolgeranno le primarie aperte per eleggere il segretario del Partito Democratico. Già oltre 250 mila persone hanno partecipato ai congressi locali tenutisi in seimila circoli tra il 20 marzo e il 2 aprile.

Lunedì 24 aprile alle 18.00 presso la sede dell’ASEV (via delle Fiascaie, 12) a Empoli ci sarà un’iniziativa con l’onorevole Cesare Damiano sui temi del lavoro e sviluppo economico. Parteciperà l’assessore regionale Vittorio Bugli ed introdurrà Ludovica Petroni. Nell’Empolese Valdelsa la mozione di Andrea Orlando “Unire l’Italia, Unire il PD” punta su giovani amministratori e su un segretario dei giovani democratici per la lista all’assemblea nazionale che si voterà alle primarie del 30 aprile insieme al candidato segretario. Per “Unire l’Italia, Unire il PD” sono candidati Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, Ludovica Petroni, consigliera comunale di Empoli, Gabriele Romei, segretario dei Gd di Castelfiorentino, Laura Pellegrini, consigliere comunale di Vinci. Il loro messaggio è molto semplice: è necessario ripartire dai territori, recuperare un rapporto stretto con il popolo, riaffermare quel legame tra eletti ed elettori che sta alla base della democrazia. Soprattutto è necessario tornare a parlare con i giovani che in larga parte hanno votato No al referendum del 4 dicembre.

A Cortona domenica 23 aprile (ore 10.30) incontro con il Segretario del PD Toscana DARIO PARRINI presso la Sala Civica di Camucia. Lunedì 24 aprile ore 21.00: incontro con il Presidente della Provincia Roberto Vasai, il Sindaco di Pergine Valdarno SIMONA NERI e il Presidente dell'Assemblea Provinciale del PD ALBANO RICCI presso il Circolo ARCI di Montecchio del Loto. Mercoledì 26 aprile ore 21.15: incontro con la Ministra dell'Istruzione VALERIA FEDELI e l'Europarlamentare SIMONA BONAFÈ, vicepresidente consiglio regionale Lucia De Robertis e sindaco di Cortona francesca Basanieri presso il Centro Convegni Sant'Agostino.