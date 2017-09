Domenica 24 settembre possibili forti temporali

Domani allerta gialla dalle 12:00 alle 22:00. La Festa dell'Uva rinviata al 1° ottobre

Allerta gialla domani per rischio temporali forti. Nel bollettino aggiornato del Centro funzionale regionale (per la zona che comprende anche il Comune di Firenze) è previsto il codice giallo (primo livello di allerta in una scala che va da zero a tre) dalle ore 12 alle 22. Codice giallo anche per rischio idrogeologico idraulico per il cosiddetto 'reticolo minore' (i corsi d'acqua secondari: Ema, Mugnone e Terzolle).

"Previsti dunque temporali, a carattere sparso - avverte Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile - che potranno essere localmente di forte intensità e associati a forti colpi di vento e grandinate".

“Sulla base dell'incontro, previsto dal regolamento dell'Ente Festa dell'Uva di Impruneta -annuncia il presidente dell'Ente Festa dell'Uva Riccardo Lazzerini- l'esecutivo che si è riunito questa mattina 23 settembre, ore 11, in seduta plenaria, in relazione alle previsioni meteo per la giornata del 24 settembre, ha deciso il rinvio della 'Novantunesima Festa dell'Uva di Impruneta al 1° ottobre 2017. Stessa sorte per le prove generali previste per oggi, che si terranno in piazza Buondelmonti sabato 30 settembre”.