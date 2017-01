Domenica 12 febbraio il 3° Cross Country delle Cascine

Dopo il successo dell’edizione 2016

Si svolgerà domenica 12 febbraio la terza edizione del Cross Country Parco delle Cascine, organizzata dal Club Sportivo di Firenze, su una lunghezza di 9,5 km, tutta all’interno del parco cittadino. Il ritrovo è fissato per le 7.30 presso il Club Sportivo di Firenze, in via del Fosso Macinante; da lì, alle 9.30, prenderà il via la gara. Per tutti i partecipanti sarà disponibile un servizio docce e spogliatoi. Sponsor tecnico New Balance, che metterà a disposizione, nel pacco-gara dei partecipanti, un calzino tecnico.

Le quote di iscrizione sono di 8 euro fino al 8 febbraio, senza pacco-gara, e di 5 euro senza pacco-gara fino al giorno della gara. Gli atleti individuali, al momento del ritiro del pettorale, dovranno presentare certificato medico in corso di validità.

Ci si può iscrivere presso:

Isolotto dello Sport, via Argin Grosso, 69, Firenze.

A tutti i partecipanti sarà offerto un ricco ristoro finale curato dalla Pasticceria Silvano e Valentino.

Per iscrizioni: podismo@clubsportivofirenze.it, mugnaini.giampaolo@gmail.com, fax 055 332700.

Per informazioni: Giampaolo Mugnaini 335.6846668; Sergio Livi 347.7959133; Salvatore Servino 392.8801663