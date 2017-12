Domenica 10 dicembre torna la Firenze-Fiesole-Firenze

La corsa, giunta alla 38° edizione, che quest'anno ricorderà Niccolò Ciatti

Torna l’appuntamento con la corsa non competitiva che unisce Firenze a Fiesole su tre percorsi per ogni livello di preparazione. La Firenze-Fiesole-Firenze, organizzata dall'Aics e giunta alla 38° ‘ri-edizione’, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci, del sindaco di Fiesole Anna Ravoni e del presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi.

“Una bella tradizione della nostra città che chiude l’anno podistico a Firenze abbracciando Fiesole – ha detto l'assessore Vannucci – e che coinvolge sempre circa duemila podisti. Una partecipazione che, quest'anno, è al servizio della causa che chiede giustizia per Niccolò Ciatti. Una vicenda che ha coinvolto e commosso tante persone. E' in corso una grande gara di solidarietà per rendere questa profonda ingiustizia un po' meno tale. Quella di domenica sarà una bella giornata di sport all'insegna della solidarietà e all'altruismo”.

“Una manifestazione storica organizzata benissimo dall’Aics – ha detto il presidente del Quartiere 2 Pierguidi – che si corre su un percorso tra i più belli del mondo collegando Firenze e Fiesole e mettendo al centro il Quartiere 2. Quest'anno la gara è legata, come evento benefico, alla triste vicenda di Niccolò Ciatti per la quale è giusto tenere alta l'attenzione”.

Anche quest'anno sono previsti tre percorsi: 16,5 km, 6,5 km e 2,5 km. La partenza e l'arrivo della corsa saranno, come di consueto, allo stadio d'Atletica Luigi Ridolfi in viale Manfredo Fanti. La partenza è prevista per le ore 9.

La Firenze-Fisole-Firenze, nata nel 1921 su iniziativa della società sportiva Edera, fu sospesa nel 1925 dopo alcune edizioni e riproposta nel 1979 dai dirigenti Aics fiorentini Carlo Alberto Calamandrei e Lamberto Matteuzzi. L’evento è organizzato dal comitato provinciale Aics Firenze con il patrocinio del Coni, Comune di Firenze e Comune di Fiesole, con la collaborazione del Quartiere 2.