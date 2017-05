Domani la Deejay Ten di Firenze

Con Quixa per sostenere Dynamo Camp

Torna a Firenze la Deejay Ten e anche quest’anno Quixa sarà al fianco di tutti gli appassionati di corsa come main sponsor della manifestazione, stavolta con un particolare fine benefico. Domani, per il settimo anno consecutivo, la corsa organizzata da Radio Deejay e la compagnia assicurativa online del Gruppo AXA coglierà l’occasione per realizzare una speciale iniziativa a sostegno di Dynamo Camp, l’associazione che ha fondato nel 2007 proprio in Toscana il primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia, a Limestre in provincia di Pistoia.

Coloro che visiteranno lo stand Quixa – situato all’interno del Deejay Village in piazza Santa Croce – potranno ricevere un esclusivo cappellino Deejay Ten messo a disposizione dalla compagnia e personalizzabile con il proprio nome, a fronte di un’offerta minima di 2 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto a Dynamo Camp, di cui Quixa è Corporate Partner dal 2016.

Un modo semplice per dare il proprio contributo all’Associazione Dynamo Camp Onlus, un’importante realtà che accoglie gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche e offre programmi ad hoc anche per le loro famiglie, nella consapevolezza che la diagnosi di una malattia non colpisce unicamente il bambino malato ma tutti i sui cari. Sono tanti i progetti dell’associazione da sostenere sia all’interno che fuori dal Camp, come Radio Dynamo, una web radio creata dalla onlus che trasforma in deejay sia gli ospiti della struttura sia i piccoli pazienti di reparti pediatrici e oncologici sul territorio italiano: un’iniziativa a cui Quixa contribuisce attivamente dallo scorso anno, concretizzando così il proprio impegno a favore della società e delle sue componenti più deboli.

Oltre a fornire il proprio sostegno a una buona causa, coloro che si recheranno allo stand Quixa nel corso della Deejay Ten avranno anche la possibilità di usufruire di sconti sulla propria polizza assicurativa. In occasione dell’evento è, infatti, disponibile sulla pagina Facebook di Quixa uno sconto del 5% sulla polizza auto e moto (valido fino al 30 maggio 2017). Inoltre un’offerta è stata dedicata ai clienti della compagnia che decideranno di rinnovare la propria polizza: un buono sconto di 100€ per l’assicurazione della seconda auto o per quella di un familiare. Presso lo stand basterà mostrare il certificato di assicurazione tramite l’applicazione per dispositivi mobili QuixaAPP, per ritirare un utile disco orario che indica anche le modalità per usufruire dello sconto.