Domani in campo contro la Lazio

I convocati di Sousa: “Vogliamo sempre vincere". Inzaghi: “Daremo tutto per mantenere la nostra classifica"

Trepidazione per le critiche a mister Paulo Sousa in vista della sfida di domani sera contro la Lazio. Il tecnico della Fiorentina è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Lazio, dalla sala stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi: “Noi proviamo ad essere sempre competitivi. La mia aspettativa è quella di migliorare progressivamente e di ottenere più punti possibili. In alcune partite avremmo potuto ottenere più punti, quest’ultimi ci avrebbero consentito una classifica diversa. Ho bisogno di essere me stesso, di essere chiaro e onesto lavorando come so fare per aiutare i miei ragazzi a crescere e per far vincere la nostra squadra. Dobbiamo rendere vittoriosa la Fiorentina onorando i tifosi e la società. Borja Valero è indietro di condizione, vediamo se riuscirà a recuperare. Se starà al meglio potrà aiutarci. Ognuno di noi può crescere e spero di far maturare i miei calciatori per commettere meno errori nell'arco delle sfide e per essere più incisivi in tutte le partite. La Lazio non è una sorpresa, è una candidata per l'alta classifica. Lo scorso anno hanno giocato in Champions League e, a livello motivazionale, il mancato accesso ai gironi ha condizionato l'inizio della loro stagione. La piazza e la squadra, però, sono da vertice. Sarà una sfida stimolante contro un club che ha qualità, che cerca sempre di essere nei primi posti della classifica. Propongono un buon calcio e a livello motivazionale stanno molto bene. Domani cercherò di fare la formazione migliore considerando il nostro momento e l’avversario. Noi proviamo sempre a vincere, lavoriamo per questo. Quando questo non accade noi proviamo delusione perché vogliamo onorare la maglia e i nostri tifosi. Giovedì abbiamo sbagliato e abbiamo permesso al Genoa di credere nella vittoria. Loro hanno segnato a seguito di un nostro errore tecnico. Abbiamo avuto anche diverse occasioni per pareggiare. La nostra difesa ad inizio stagione subiva pochissimi gol, stiamo sbagliando più frequentemente in questo momento. La mia squadra, però, sta crescendo grazie alla consapevolezza e all'attitudine dei ragazzi; loro stanno dando tutto per migliorarsi”.

La lista dei convocati viola per la sfida tra Lazio-Fiorentina :

Astori, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowski, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Maistro, Milic, Olivera, Perez, Gonzalo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Vecino, Zarate.

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Fiorentina, dalla sala stampa del Centro Sportivo di Formello: “Domani ci aspetta una partita difficile che dovremo cercare di affrontare nel migliore dei modi. Le prossime due partite saranno fondamentali: saranno determinanti le prossime 72 ore. Faremo altre valutazioni e cambieremo altre cose in base a vari fattori. Non abbiamo parlato dell’Inter perché ora pensiamo solo alla Fiorentina. Dobbiamo scendere in campo al meglio. Incontreremo due squadre molto forti che hanno perso qualche punto per strada, anche a causa dell’impegno europeo. Ci aspettano quattro giorni importantissimi perché dobbiamo chiudere al meglio il nostro girone d’andata. Penso che Cataldi tornerà dal primo minuto in campo, ma ho ancora un allenamento per scegliere al meglio. Al di là degli interpreti dovremo fare una buona gara, ho provato anche Bastos. Può giocare sia nella difesa a tre, sia come terzino destro. Patric non sta ancora benissimo e, concedendo un turno di riposo a Basta, l’angolano potrebbe scalare sulla fascia. Con le grandi squadre non possiamo permetterci errori che potrebbero essere riparabili con squadre meno forti. Abbiamo perso tre partite a causa di episodi, non abbiamo mai demeritato contro i nostri avversari. Se commettiamo errori individuali in questi match, per noi è più difficile recuperare. La Fiorentina è una delle squadre che gioca meglio al calcio. Dovremo affrontarla nel migliore dei modi, impedendo loro il palleggio. Abbiamo avuto diversi giorni e la stiamo preparando bene, abbiamo l’obbligo di fare un’ottima gara davanti i nostri tifosi. Il nostro obiettivo era ricreare entusiasmo e rimanere nella zona alta della classifica. A distanza di 16 giornate siamo lì e faremo di tutto per mantenere questa classifica. Marchetti sta bene, si è allenato regolarmente negli ultimi due giorni e difenderà la nostra porta. Schierando Bastos ho due opzioni: giocare con la difesa a tre o mettere la difesa a quattro. on Lulic in campo, ho diverse opzioni perché quest'ultimo può ricoprire tre ruoli. E’ importantissimo per noi. Lo scorso anno abbiamo affrontato la Fiorentina nell’ultima giornata, i giochi erano già fatti. Partimmo bene, ma poi uscì bene la squadra viola. Meritammo di perdere, anche contro la Juventus a Torino. I viola hanno interpreti diversi rispetto la scorsa stagione, ma hanno il palleggio di sempre. Dovremo esser bravi a non sottovalutare nulla. Felipe Anderson è pronto a far tutto. Può fare anche la seconda punta, o l’esterno o il quinto d’attacco. In passato ha fatto anche il terzino, ha tante qualità aerobiche da poter fare ciò che vuole. Spero possa far la differenza come ha già fatto in diverse partite. Domani credo si sbloccherà Immobile, non mi preoccupa. Un attaccante deve preoccuparsi quando non ha occasioni. Lui ha preso una traversa contro il Palermo e ha calciato diverse volte contro la Roma e la Sampdoria. A Genoa e a Palermo ha fatto le sue due migliori gare in trasferta. A Torino invece stava facendo una partita normale e si è inventato un gol fantastico. Ha la mia fiducia, quella dello staff e quella dei tifosi. Biglia è in un ottimo periodo. A Palermo e Genova ha fatto due ottime gare. Fino al 30’ nel derby era stato il migliore in campo. Dopo l’ammonizione non è più stato lo stesso. E’ in crescita e ha fatto tre ottime gare”.

La successiva partita di Campionato, Fiorentina–Napoli, si disputerà giovedì 22 dicembre alle ore 20:45.