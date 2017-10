Domani comincia Lucca Comics & Game

Grandi ospiti alla manifestazione

Si apre mercoledì 1 novembre la 51^ edizione di Lucca Comics & Game che anche quest’anno porterà nella città toscana tantissimi ospiti dal mondo del fumetto ma anche dal mondo del cinema, delle serie tv, del videogioco e della musica.

L’istrionico Salvatore Esposito, diventato famoso grazie a Gomorra - La Serie in cui interpreta il personaggio di Genny Savastano, è un grande videogiocatore appassionato di Destiny 2. A Lucca Comics & Games il 1° novembre incontrerà i suoi fan e parlerà del videogioco sviluppato da Bungle e dei punti di contatto con la serie televisiva. Nel corso dell’evento denominato ‘DESTIN(O) DA BOSS’ che si terrà presso l'auditorium San Francesco a Lucca, alle 12:00 (500 posti disponibili), Salvatore Esposito parlerà della sua esperienza di videogiocatore, proponendo una serie di aneddoti che in qualche modo avvicinano, per una serie di concetti, Destiny 2 e Gomorra.

Tra i protagonisti della prima giornata della 51^ edizione di Lucca Comics & Games anche Ghali, il talento del mondo musicale da oltre 60 milioni di visualizzazioni. Ubisoft leader dell’intrattenimento digitale, presente a Lucca con il videogioco Assassin’s Creed Origins ha infatti scelto Ghali per inaugurare con una suggestive live performance – mercoledì 1 novembre alle ore 20.30 - la grandiose piramide di vetro al Baluardo San Regolo, sulle antiche e suggestive mura di Lucca che farà rivivere l’atmosfera dell’Antico Egitto, ambientazione del nuovo episodio del videogame.

Dopo quasi trent’anni di assenza dal mondo discografico con lo pseudonimo di Oliver Onions, sarà presentato in anteprima assoluta al LuccaComics & Games il DVD celebrativo “Guido & Maurizio De Angelis - Oliver Onions Reunion Live - Budapest” pubblicato da Saifam Group con la registrazione integrale del concerto tenutosi l’anno scorso a Budapest nel grande concerto Omaggio a Bud Spencer. Giovedì 2 novembre alle ore 15:00 presso il palco principale dell’evento toscano Guido & Maurizio De Angelis firmeranno un’edizione limitata del DVD realizzata proprio per la speciale occasione in sole 100 copie da collezione. Il cofanetto completo che comprende 2 CD audio ed 1 DVD con le più grandi hit composte dal duo in una versione molto fedele all'originale arrangiata per un’orchestra di 50 elementi sarà pubblicato il 24 novembre nei migliori negozi di dischi, store digitali e piattaforme streaming. Numerosi i brani compresi nella pubblicazione: da Sandokan a Zorro, da Santamaria a Orzoweifino a tutte le migliori colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill che li hanno resi celebri in Italia e soprattutto nel mondo. 22 canzoni nel doppio cd che diventano 26 nel dvd che ripercorre per intero il concerto storico omaggio a Bud Spencer. Un nuovo tour è in via di organizzazione: una serie di concerti che li vedrà impegnati in giro per l'Europa nei prossimi due anni e che toccherà presto anche l’Italia. E’ attivo un nuovo profilo social Facebook dove il gruppo terrà informato il pubblico di tutte le prossime novità.

Domenica 5 novembre (ore 11, cinema Astra) l’Area Movie di Lucca Comics & Games ospiterà l’incontro ZEROCALCARE - DI MACERIE, PROFEZIE E ALTRI ACCOLLI in cui Gregorio Botta e Luca VAltorta intervisteranno Zerocalcare sul nuovo graphic novel “MACERIE PRIME" (Bao Publishing). A seguire saranno presentate in esclusiva le prime immagini dal set de "LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO”, tratto dall'omonima graphic novel di Zerocalcare: interverranno Zerocalcare, gli attori del film Simone Liberati e Pietro Castellitto, il regista Emanuele Scaringi e il co-sceneggiatore Oscar Glioti.