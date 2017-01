Domani arrivano i Genoani

Ma il sabato viola è già più "azzurro"

Fiorentina ha acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara dall’Empoli FC. Saponara, nato a Forlì il 21 dicembre del 1991, nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia della squadra toscana in 70 occasioni, realizzando 14 reti. Il calciatore vanta inoltre 22 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale Italiana under 21.

E’ un Genoa nuovo, incerottato, in emergenza. Ma deciso a vendere cara la pelle in una trasferta tradizionalmente complicata come quella di Firenze. A distanza di poco più di un mese le squadre si ritrovano faccia a faccia a campi invertiti. E Juric ne è consapevole: “Dobbiamo badare al sodo e tenere duro. Puntare a essere aggressivi, compatti, concreti. Per il bel gioco rimandiamo a tempi migliori. Infortuni, mercato e nuovi. Siamo in netta difficoltà per come la vedo. Per questo bisogna essere tosti e fare scivolare il momento” Ivan Juric invita il gruppo a stringere i denti. “Rispetto alla sfida di dicembre la Fiorentina è la stessa, sta attraversando un ottimo periodo di forma e ha qualità tecniche come solo le prime”.

La Fiorentina nel corso di questo campionato non ha mai perso una gara in casa, con un ruolino di cinque vittorie e altrettanti pareggi. L’ultima vittoria del Genoa risale a una quarantina di anni fa. Due gli ex tra le fila dei viola: i difensori De Maio e Tomovic.

La lista dei viola convocati per Fiorentina-Genoa:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Cerofolini (numero 22), Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Milic, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.

Ciprian TATARUSANU non sarà disponibile per la gara di domani a seguito di lombalgia comparsa durante l’allenamento di oggi. Gli accertamenti già eseguiti hanno escluso patologie significative, tuttavia sono necessari riposo e cure del caso per ridurre la sintomatologia dolorosa.

Sono ventitré i convocati dallo staff per la trasferta di Firenze, con due giovani aggregati della Primavera. Il centrocampista Alessandro Quaini (’98) e il difensore Massimo Tazzer (’99), quest’ultimo alla prima chiamata in prima squadra. Nella lista degli assenti figurano Biraschi, Brivio, Cataldi, Gakpé, Perin, Rigoni e Veloso. Non convocato inoltre Ocampos. Al termine della rifinitura la comitiva ha lasciato il Centro Sportivo G.Signorini per puntare in direzione di Firenze a bordo della Freccia Rossoblù.