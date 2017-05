Domani apre la terrazza della Buoneria

Dal 31 maggio un luogo per l'estate alle Cascine

Domani sera, 31 maggio, debutta la "Terrazza" alla Buoneria, alle porte del parco delle Cascine. Si tratta di un salotto lounge, un roof-top sotto le stelle dove per tutta l'estate gustare cocktail - soprattutto a base Martini, ma anche con creazioni mixologist che strizzano l'occhio alla zona come il "Conte alle Cascine" (Campari infuso al rosmarino, vermouth rosso, gin, schiuma alla vaniglia) - ascoltando musica d'atmosfera dal calar del sole fino a tarda notte. La Terrazza della Buoneria ha come complemento lo spazio open da poco inaugurato nell'ex area Fosso Bandito, che grazie ai suoi 4 forni esterno diventa il polo della pizza più grande d'Italia. Fianco a fianco, si possono degustare pizza napoletana, romana, a pala o fritta.Inoltre, il grande Beer Garden nell'area teatro attigua alla terrazza ospiterà musica, dj-set e proiezioni.

Ingresso liberoPer info: info@buoneria.com055.365500