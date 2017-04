Domani al Franchi c'è il Cagliari

I giocatori convocati per la partita

La Fiorentina ha subito 37 reti in 27 giornate di campionato, ma i viola sono rimasti una delle due squadre che ancora non ha perso in casa nella A 2016-17, insieme alla Juventus. I convocati per Fiorentina-Cagliari da mister Sousa:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Milic, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Saponara, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, BorjaValero, Vecino.

Massimo Rastelli fa la conta dei disponibili per la trasferta di Firenze: “Abbiamo perso Deiola per un affaticamento muscolare, recuperiamo Faragò. A parte Ceppitelli e Farias, oltre ovviamente a Melchiorri, gli altri ci sono: i convocati sono 22, con quattro portieri”. A proposito di estremi difensori, Rastelli rivela chi sarà tra i pali domani al “Franchi”. “Giocherà Rafael. Gabriel sa di aver disputato domenica scorsa una partita non all’altezza delle aspettative, quindi è giusto dargli un turno di riposo per ricaricarsi. Sono certo che in seguito potrà dimostrare il suo valore”.

Con la rete all’Inter, Borriello è salito a 12 gol nella Serie A 2016-17.