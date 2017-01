Domani ancora allarme freddo

Gelo nelle scuole di Firenze. Impianti accesi 24 h su 24. Azienda agricola senza acqua a causa delle basse temperature: bovini in pericolo

Continua l’ondata di basse temperature e domani, per il bollettino del Centro interdipartimentale di bioclimatologica dell’università di Firenze (Cibic), diffuso dalla Protezione civile del Comune, si raggiungerà la soglia dell’ ‘allarme freddo’ (oggi invece siamo a quella di ‘attenzione fredddo’). La temperatura apparente sarà molto bassa durante tutta la giornata: si consiglia di limitare le attività all’aperto. Rischio cadute per il ghiaccio. Possibile anche la riacutizzazione della sintomatologia nei soggetti asmatici.

"Gli impianti di riscaldamento dei 70 istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Firenze, a motivo del freddo persistente, resteranno accese da oggi 24 ore su 24", avverte il consigliere delegato alla Rete Scolastica Giampiero Mongatti. Per alcuni istituti il freddo ha comportato problemi di bassa pressione sulla rete del gas. Al liceo Pascoli di Firenze si è verificata la rottura di un tubo che è stato subito riparato. Al Peano, invece, sono stati segnalati problemi per l'aria negli impianti e i tecnici sono intervenuti per risolverli.

Le condotte ghiacciate, a causa delle temperature rigide di questo periodo, hanno impedito per giorni l’approvvigionamento idrico del podere Val di Noce, situato al di sotto del Passo della Braccina, 950 mt di quota, all’interno del parco nazionale delle Foreste casentinesi. Una sorgente d’acqua situata sul versante est del Monte Guffone rifornisce, tramite una condotta interrata, l’azienda agricola della famiglia Ulivi, ivi residente dal 1957, garantendo acqua potabile agli occupanti ed all’attività, consistente nell’allevamento di bovini. Vista la situazione di grave disagio e rischio per la salute degli animali, si è provveduto pertanto ad attivare nell’immediato e sino a cessata emergenza un servizio di rifornimento idrico garantito tramite l’impiego di un mezzo speciale antincendio, in considerazione dell’orografia impervia del luogo e delle condizioni di innevamento al suolo, messo a disposizione dal Coordinamento Territoriale Carabinieri per l’Ambiente di Pratovecchio col personale dei Reparti di Corniolo e Premilcuore. Nel giorno di venerdi è stato effettuato un viaggio, il giorno successivo due. Una consegna è stata effettuata anche nel giorno di domenica. Ogni viaggio ha permesso la consegna di 1000 litri d'acqua.