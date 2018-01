Domande per gli orti sociali: ecco come fare

Dall’8 gennaio al 9 febbraio i cittadini del Quartiere 2 e del Quartiere 4 possono presentare la richiesta

Gli appezzamenti da assegnare nel Q.2 si trovano presso il Centro Anziani “Villa Bracci”, Stradone di Rovezzano 33. Per presentare la richiesta occorrono i seguenti requisiti: essere residenti nel Quartiere 2, essere pensionati, aver compiuto 60 anni, non possedere appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio del Comune di Firenze o nei Comuni limitrofi.

Per informazioni e presentazione domande: Quartiere 2, Piazza Alberti 1/A nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

I recapiti sono 055.2767853 centralino 055.2767831 email: socialeq2@comune.fi.it.

Gli orti sociali del Q.4 sono allestiti nei siti Isole Vecchie, isole Nuove, San Lorenzo a Greve e San Bartolo a Cintoia. Gli interessati possono presentare domanda utilizzando il modulo relativo alla categoria di appartenenza. Possono fare richiesta di assegnazione i cittadini del Q.4 che si trovino in una delle seguenti condizioni: pensionati; età superiore ai 65 anni; famiglie, composte da coppie (con o senza figli) o da nuclei monogenitoriali; persone che siano collocate nell’elenco dei soggetti in mobilità e che abbiano compiuto 50 anni. Inoltre i richiedenti non devono possedere appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio del Comune di Firenze o nei comuni limitrofi.

Per info e presentazione delle domande: Quartiere 4, via delle Torri 23 tel. 055.2767104, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ore 9-13, martedì e giovedì anche 14,30-16,30

Dettagli e moduli di domande su http://q4.comune.fi.it/