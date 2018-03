DN@ artigiano: premiate 100 aziende fiorentine con una storia lunga fino a 4 generazioni

Il riconoscimento di Confartigianato Imprese Firenze oggi a Palazzo Vecchio. Sorani (Confartigianato): “Sono attività che hanno fatto del tempo che passa un valore, tuteliamo questo patrimonio di inestimabile”

Firenze, 24 marzo 2018 - Di padre in figlio, a volte addirittura da bisnonno a nipote. Sono 100 le imprese fiorentine con una storia secolare, accompagnando le mode e rafforzandosi con il tempo. Di generazione in generazione hanno proseguito l’attività di famiglia fino a quattro passaggi di consegne. Ben 60 sono quelle di seconda generazione che sono diventate pilastri in alcuni dei settori chiave dell’economia locale, dall’artistico al manifatturiero, dalla casa alla moda al commercio.

Hanno un vero e proprio “DN@ artigiano” e con il tempo hanno contribuito a costruire una tradizione diventata eccellenza. Le 100 attività sono state premiate da Confartigianato Imprese Firenze questa mattina a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, nel corso di una cerimonia patrocinata dal Comune di Firenze. A consegnare le pergamene il presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Alessandro Vittorio Sorani, l’assessore del Comune di Firenze, Cecilia del Re, e il sindaco di Campi Bisenzio con delega alla Città Metropolitana, Emiliano Fossi: “Abbiamo premiato le aziende fiorentine che hanno fatto del tempo che passa un valore - ha detto il presidente Sorani - Quelle che sono riuscite ad adattarsi bene all’ambiente circostante, assecondando e a volte anche anticipando le tendenze del mercato, facendo della tradizione e della trasmissione del saper fare un valore aggiunto distintivo. Abbiamo voluto dare un riconoscimento a quelle attività che possiamo definire “geneticamente artigiane” e che rappresentano un patrimonio inestimabile da valorizzare e promuovere”

“E’ un’iniziativa importante - ha commentato Emiliano Fossi - che nasce con lo scopo di dare risalto istituzionale a quelle attività che, nel corso degli decenni, hanno accresciuto l'eccellenza del territorio fiorentino, dando all’artigianato una connotazione altamente distintiva. Sono imprese che hanno contribuito in maniere determinate allo sviluppo non solo economico ma anche culturale della città. Gli enti pubblici sono al fianco delle associazioni di categoria come Confartigianato Firenze nel promuovere e tutelare queste realtà”