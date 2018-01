Ditta Artigianale Oltrarno è “Burlesque Circus”

Venerdì 26 gennaio dalle 19.30 presso il locale via dello Sprone 3/5r (ingresso libero)

Firenze, 24 gennaio 2018– Tra atmosfere vintage, acrobazie circensi e danze burlesque, venerdì 26 gennaio dalle 19.30 Ditta Artigianale Oltrarno, caffetteria, cocktail bar e ristorante diretto da Francesco Sanapo (via dello Sprone 3/5r) si trasformerà in “Burlesque Circus” una serata anni ’50 in compagnia di Dahyla Naif, “The Dangerous Girl” e il gruppo “The Florenteasers” accompagnate dalle note electro swing di Mr Janga in console.

Durante la cena, è previsto uno spettacolo di burlesque con protagonista la “Dangerous girl” Dahyla Naif, una delle performer più innovatrici nella scena neo burlesque italiana, con una lunga esperienza in Inghilterra, dove ha conquistato vari premi e riconoscimenti e le“Florenteasers”, gruppo di ragazze della Scuola Burlesque Firenze.

“Rispetto a qualche anno fa - commenta Dayhla - dove si trovavano per lo più spettacoli di burlesque classico, oggi invece è diffuso anche da noi il format cabarettistico del genere tra comicità, sperimentazione e acrobazie circensi”.

Sarà possibile cenare con le specialità del menù che prevede un mix di tapas, e tre tipologie di burger (vegetariano, carne, pesce). Inoltre, sarà offerto un drink di benvenuto per chi si presenta in dress code circus, burlesque, retro 30/40/50.

Ditta Artigianale è la prima linea di caffetterie specialty (dedicate a caffè di particolare pregio gustativo) italiana, diretta dal pluripremiato campione baristi Francesco Sanapo, che sceglie le migliori miscele e monorigine nei paesi di produzione, direttamente dalle farm. È anche microtorrefazione, e i caffè, tostati e serviti freschi, sono disponibili per l’acquisto anche su www.dittaartigianale.it. Ditta Artigianale Oltrarno è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 24. Per informazioni e prenotazioni: 055 045 7163.