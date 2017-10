Disabilità del centro storico: una App contro le barriere architettoniche

Sabato 28 ottobre evento di Kimap per la mappatura degli ‘ostacoli’. Partenza alle 10 da piazza Santa Maria Novella

Si chiama Kimap, la app che indica ai disabili i percorsi da seguire nel centro storico per superare le barriere architettoniche. Lo strumento, sviluppato dalla start-up fiorentina Kinoa, sarà al centro dell’evento di mappatura degli ‘ostacoli’ per le strade della città in programma sabato 28 ottobre.

Obiettivo del progetto è quello di offrire all’utente le informazioni necessarie per spostarsi autonomamente, da solo o accompagnato, consentendogli di sfruttare le potenzialità delle tecnologie.

La app e l’evento sono stati presentati oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore alla Smart City Giovanni Bettarini, dal presidente della commissione Urbanistica Leonardo Bieber e dal cofondatore di Kinoa Lapo Cecconi.

“Una app per Firenze smart city – ha detto l’assessore Bettarini – Una città che vuole essere sempre più accessibile e sostenibile, anche grazie a progetti innovativi come Kimap e a start-up fiorentine innovativa come Kinoa. Un’idea più facile di accesso alla città, con un censimento delle strade in base all’accessibilità ai diversamente abili. Un progetto molto utile e al passo con i tempi”.

“Il problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche è sia culturale che urbanistico – ha detto il presidente Bieber - L’Amministrazione ha di recente approvato una serie di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili pubblici con oltre 70mila euro. La vera sfida è proprio quella di realizzare, anche grazie alle nuove tecnologie, piccoli interventi di grande importanza. Dovrebbe diventare una metodologia applicativa per gli interventi di riqualificazione urbana”.

“Kimap è progettata per rilevare in modo automatico e in tempo reale i percorsi accessibili – ha detto Cecconi - sia nei contesti urbani che in quelli extraurbani, e al tempo stesso per segnalare la presenza di barriere all’accessibilità indicando la strada migliore da percorrere. I prossimi aggiornamenti punteranno a un maggior coinvolgimento dell’utente e a facilitare al massimo gli spostamenti quotidiani dei disabili”.

Kimap è già utilizzata in diverse città, con 2mila download dell’app in tutto il mondo. Crescono anche i dati rilevati: oltre 740 chilometri di strade percorse, quasi 3mila segnalazioni di ostacoli, barriere architettoniche, pendenze impegnative e punti di interesse, con una classificazione della qualità del terreno in molte realtà urbane e turistiche.

L’evento fiorentino del 28 ottobre, aperto a tutti, è patrocinato dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana e da Microsoft. Partenza da piazza Santa Maria Novella alle 10, da dove i partecipanti si divideranno in piccoli gruppi (rientro al punto di partenza alle 11.30).



Per info: www.kimap.it, per scaricare l’app: Apple Store www.kimap.it, Google Play www.kimap.it,