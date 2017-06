Diretta TV su RTV38

Da oggi le semifinali e la finale del Calcio Storico Fiorentino 2017 sul canale televisivo di Figline Valdarno

Torna l’atteso appuntamento con il Calcio Storico Fiorentino, in esclusiva su RTV38. In diretta da Piazza Santa Croce le semifinali di sabato 10 giugno, dove si scontreranno i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni, e di domenica 11 giugno, che vedrà il turno dei Bianchi di Santo Spirito - i campioni in carica - e gli Azzurri di Santa Croce. Durante la Finale del 24 giugno, verrà trasmesso anche il corteo storico che anticipa la partita. Tutte le dirette inizieranno alle ore 17:00 e potranno essere seguite:

- in TV, canale 15 del digitale terrestre (Toscana e Umbria)

- sul sito internet www.rtv38.com

- in live streaming anche sulla pagina Facebook di RTV38.

Il calendario delle repliche delle partite del Calcio Storico Fiorentino 2017 è così programmato: