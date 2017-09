Derby dell’Appennino, verifica viola

Sempre partite accese e combattute contro il Bologna. I convocati

Quella viola è la squadra che ha effettuato più conclusioni in questa Serie A: ben 60, anche grazie ai 25 tiri nel primo match in casa contro la Sampdoria. Sei marcatori differenti fin qui, primato in questo campionato al pari del Napoli. E per la prima volta Cyril Thereau ha segnato nelle prime tre giornate di Serie A. Tra gli ex della partita Mister Pioli, così come il Ds Corvino. I convocati viola per Fiorentina-Bologna:

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo.

Il Bologna arriva vittorioso dalla prima trasferta a Benevento. L'ex Sebastien De Maio non figura nell’elenco dei convocati per l’incontro a Firenze a causa di un affaticamento al semitendinoso destro. Ecco i convocati di Roberto Donadoni:

Portieri: Da Costa, Mirante, Ravaglia.

Difensori: Brignani (13), Gonzalez, Helander, Krafth, Masina, Mbaye.

Centrocampisti: Crisetig, Donsah, Nagy, Poli, Pulgar, Taider.

Attaccanti: Destro, Di Francesco, Krejci, Okwonkwo, Palacio, Petkovic, Verdi.