Denim e casual wear: la nuova campagna Rifle per la primavera-estate 2017

RIFLE, storico brand toscano del panorama denim e casual wear, presenta la nuova campagna per la primavera-estate 2017.

Sotto la guida creativa di Giulio Fratini, terza generazione della famiglia, la campagna PE17 si ispira al mondo onirico e fiabesco, creando un’atmosfera intima e cristallizzata nel tempo.

Il leitmotiv si ritrova nell’equilibrio tra contrasti di forme e colori, di luci ed ombre, che attraverso gli scatti offrono un profondo senso di armonia tra forza e delicatezza.

Ad incorniciare l’atmosfera, una splendida location immersa nelle colline toscane, una villa dagli interni barocchi con imponenti stanze tappezzate da particolari carte da parati, dove la modernità dei capi è messa in un ulteriore contrasto con il tutto, dove stampe camouflage di ispirazione military si alternano a bluse con fantasie etno-chic ed ancora a total look denim.

I toni neutri contrapposti a sfumature più nette, luci e linee architettoniche degli interni creano l'ambientazione perfetta per dare risalto alla collezione, caratterizzata dalla cura e ricerca di dettagli e da una forte anima denim, espressione autentica del proprio DNA, che nel tempo hanno portato al successo del marchio.