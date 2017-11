Tour European Rally: a Montalcino il 23-25 novembre

Adesioni al Castello Banfi già arrivate in numero considerevole

TUSCAN REWIND - 8° Trofeo CASTELLO DI BANFI, in programma per il 23-25 novembre, organizzata da Prosevent, ha ottenuto la proroga della data di chiusura iscrizioni, allungata sino alle ore 12,00 di lunedì 20 novembre.

La decisione è stata motivata soprattutto per dare la possibilità agli equipaggi impegnati in questo fine settimana in altro rally per auto moderne su fondo sterrato, di poter decidere la partecipazione “last minute” al Tuscan Rewind, ma anche per chi, ad oggi, necessità di qualche giorno in più per definire il proprio programma.

A conferma che, sempre più spesso, le adesioni vengono date negli ultimi giorni, è infatti cresciuto notevolmente il lavoro della segreteria che in questa settimana ha visto pervenire diversi moduli, sia del rally storico, quanto del moderno; ma anche per la regolarità sport che assegnerà il titolo del Trofeo Tosco Emiliano e anche per l’autoraduno "Old Style" i numeri sono in crescita e nel totale, le iscrizioni protocollate hanno superato quota ottanta, tra i quali figurano oltre venti stranieri e qualche protagonista del mondiale WRC. Manca ancora qualcuno dei protagonisti annunciati, ma è certa la presenza di quegli equipaggi che nel 2016 vinsero il Rally auto storiche, la Coppa A112 Abarth Terra, la Regolarità sport ed il Rally auto moderne.

La gara sta conoscendo un notevole fermento, un grande interesse mediatico, già in diversi rappresentanti della stampa straniera si sono accreditati, pronti ad assistere alle sfide da disputarsi in un territorio “magico”, ricco di bellezze d’ogni tipo e “carico” anche di memorie sportive da rally addirittura mondiale: MONTALCINO, in provincia di Siena. Si correrà su strade di grande impatto, sia emozionale-sportivo che paesaggistico, le prove speciali, infatti, sono tra i percorsi già “battuti” dal mondiale rally sino agli ottanta ed oggi tornano attuali, per la grande gioia di appassionati e praticanti.

Il programma prevede le sfide su 3 prove speciali di alto livello tecnico e adrenalinico da ripetere tre volte nella giornata di venerdì 24 novembre e 2 prove speciali che si ripeteranno due volte nella giornata di sabato 25. Da una parte sarà una sfida spettacolare tra le vetture moderne e dall’altra vi sarà il passato che ritorna, ricordando certamente quando negli anni ‘90 il territorio montalcinese veniva attraversato dal mondiale rally, venendo ribattezzato “terra dei motori”, oltre che terra del vino per eccellenza.

GRANDE ATTESA PER LE “STORICHE”

Dopo i buoni riscontri dell’edizione 2016, riflettori nuovamente puntati sulle vetture storiche che a Montalcino saranno protagoniste su più fronti a partire dal rally che lo scorso anno fu impreziosito anche da alcune, significative, presenze di equipaggi stranieri. Confermata la “Coppa A112 Abarth terra”, che vedrà sfidarsi per il terzo anno consecutivo, le piccole vetture di Desio già protagoniste nei mesi scorsi, di un’avvincente Trofeo che si è concluso a settembre al Rallye Elba.

La gara di regolarità sport, dopo il positivo esordio dello scorso anno, tornerà a far da richiamo tra i protagonisti della disciplina strizzando l’occhio agli amanti del fondo sterrato, vista la caratteristica di esser l’unica del panorama nazionale a svolgersi sulle strade bianche: non strade qualsiasi, bensì quelle cariche di storia grazie alle mai dimenticate edizioni del Rally Sanremo mondiale che tra i vari palcoscenici, portava i propri attori anche su quello dei dintorni di Montalcino; il Tuscan Rewind Regolarità Sport sarà inoltre, la quinta e conclusiva gara del Trofeo Tosco Emiliano – Regularity Sport Cup, scattato nel mese di marzo ad Arezzo.

E’ anche un vero e proprio evento mediatico che guarda allo sport ed al territorio insieme, realizzato da Prosevent.com con la stretta collaborazione di Delta Mania Montalcino e che si snoderà attraversando i comuni di Montalcino, Buonconvento, San Giovanni d’Asso attraversando gran parte delle strade della provincia di Siena.

In coda al tris di gare, l’Old Style: l’autoraduno non competitivo riservato a vetture sportive costruite entro il 1990, anno limite per la classificazione delle auto storiche: quest’ultimo, darà la possibilità agli equipaggi, di vivere i due giorni di gara senza l’assillo del cronometro, con l’obiettivo di godersi il percorso dal primo all’ultimo chilometro.

La partenza e l’arrivo saranno nella mistica location di Montalcino. Giovedì 23 novembre, dalle 16 alle 18, gli appassionati, amici ed estimatori del motorsport potranno interagire con tutti gli equipaggi presso il castello di Banfi, dove si terrà una conferenza stampa autografi con una fantastica apericena seguita da degustazioni di vini pregiati.

Sempre giovedì sera, nella fantastica medievale Piazza del Popolo a Montalcino ci sarà la passerella di tutte le vetture iscritte all’evento con la presentazione degli equipaggi, con un’accoglienza unica dal gruppo sbandieratori di Montalcino.

La direzione gara, sala stampa, segreteria, albo ufficiale saranno ubicati nel palazzo comunale sempre a Montalcino, così anche le verifiche sportive ubicate presso l’Enoteca la Fortezza, così anche le verifiche tecniche. I vari riordini saranno presso l’Enoteca di Caparzo wine shop, Fattoria di Barbi e Buonconvento nella bellissima artistica piazza Garibaldi con importanti degustazioni di prodotti tipici della zona e assaggio di vini pregiati unici al mondo. Il service park così anche il parco chiuso notturno di prima tappa sarà ubicato a Buoncovento vicino al service park.