il modulo per la richiesta di nuova concessione dei titoli in scadenza

È on line da oggi, lunedì 19 febbraio, il modulo per la richiesta di nuova concessione dei titoli di occupazione di suolo pubblico in scadenza il 14 marzo prossimo. Sarà possibile presentare domanda entro il 21 marzo 2018 compreso.



La procedura è attiva sulla rete civica del Comune di Firenze. Per informazioni https://www.comune.fi.it/dalle-redazioni/regolamento-le-occupazioni-di-suolo-pubblico-ristoro-allaperto-dehors.