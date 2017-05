Degustazioni di vino sulla Torre dell’acqua a San Casciano

I produttori di Chianti Classico il 20 e 21 maggio presentano i loro vini nella panoramicissima terrazza di piazza della Repubblica

In occasione dell'evento Sapori e Profumi del Chianti che si svolgerà a San Casciano in Val di Pesa il weekend del 20 e 21 maggio, il Gruppo dei Viticoltori del Chianti Classico Sancascianese, riuniti sotto il nome di "San Casciano Classico", oltre ad essere presenti con uno stand per la degustazione e la vendita dei vini locali nelle vie del borgo, organizzerà delle suggestive sessioni di degustazione sulla terrazza panoramica, situata a 37 metri di altezza, al vertice della Torre dell'Acqua.

Le degustazioni guidate si svolgeranno sia nella giornata di sabato che di domenica, in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20. Ad ogni sessione parteciperanno 4 produttori locali. I viticoltori, che varieranno per ciascuna degustazione, presenteranno i loro vini ad un numero massimo di 16 ospiti per volta, usufruendo della magnifica visuale a 360° sul territorio, per poter meglio spiegare le prerogative uniche di terroir che caratterizzano i vini della zona di San Casciano. Le degustazioni avranno una durata di 45 minuti.

Le registrazioni per le degustazioni alla Torre dell'Acqua saranno raccolte in ordine di arrivo, sia al desk durante i giorni dell’evento sia su Facebook alla pagina di San Casciano Classico nei giorni antecedenti, fino all'esaurimento dei posti (16 per singola sessione di degustazione).

Quando: 20 e 21 Maggio; ore 18.30 e ore 20.00

Dove: San Casciano in Val di Pesa, Piazza della Repubblica, Torre dell’Acqua Contatti

Tel +39 055 828324 - email viticoltori_sancasciano@chianticlassico.com