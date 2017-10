Defunti e Cimiteri, ecco i provvedimenti alla circolazione

Per il periodo di commemorazione dei defunti saranno attivi una serie di provvedimenti di traffico

Particolare attenzione viene dedicata ai cimiteri di Trespiano e Soffiano dove sono previsti divieti di sosta sulle strade di accesso: le auto saranno indirizzate nei parcheggi predisposti.

Ecco i provvedimenti fino al 2 novembre

Cimitero Trespiano: istituito il divieto di sosta a tratti in via Bolognese e nel piazzale di Trespiano.

Cimitero di Soffiano: in via di Soffiano nel tratto compreso fra via del Filarte e via Guardavia senso unico di marcia con direzione verso via Guardavia. Transito nel senso inverso solo per bus Ataf, taxi, veicoli di soccorso, polizia e noleggio da rimessa e ai mezzi Quadrifoglio. In vigore anche il divieto di sosta a tratti in via di Soffiano, via Guardavia e via del Filarete



Provvedimenti fino al 6 novembre.

Cimitero di Brozzi: divieto di sosta in via San Martino a Brozzi, nel tratto fra via De'Cattini e via di Brozzi.

Cimitero di San Lucia: divieto di sosta a tratti in via del Podestà.

Cimitero di Peretola: via Stazione delle Cascine nel tratto fra via Pistoiese e via del Camposanto senso unico di marcia con direzione verso via Pistoiese. In via del Camposanto senso unico di marcia direzione via Stazione delle Cascine. Divieti sosta a tratti in via San Biagio a Petriolo e via del Camposanto.

Cimitero delle Porte Sante: divieto di sosta a tratti in via delle Porte Sante e via del Monte alle Croci.

Cimitero degli Allori: divieto di sosta in via Senese in corrispondenza dello slargo di accesso al cimitero.

Cimitero San Felice a Ema: divieto di sosta in via San Felice a Ema nel tratto compreso tra via Gherardo Silvani e lo slargo a monte della Chiesa di San Felice a Ema.

Cimitero del Pino: divieto di sosta in via del Cimitero del Pino, nel tratto compreso fra viale Europa e lo stesso cimitero.

Cimitero di Settignano: senso unico di marcia in via Bernando Buontalenti con direzione via Gabriele D'Annunzio, in via del Pianerottolo con direzione via della Capponcina (divieto di transito ai veicoli con larghezza superiore a 1,70 m), in via San Romano (nel tratto compreso fra piazza Tommaseo e via Desiderio da Settignano) con direzione via Desiderio da Settignano. Divieto di sosta a tratti in via Desiderio da Settignano e senso unico con direzione via di Corbignano. Senso unico in via di Corbignano direzione di via di Vincigliata, dove vige divieto di sosta a tratti.