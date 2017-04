​Decontribuzione 2017 per assumere giovani in alternanza scuola-lavoro

Possibilità concessa esclusivamente alle aziende del settore privato che assumono a tempo indeterminato

Via alla decontribuzione per le assunzioni di giovani in alternanza scuola lavoro.



La Camera di Commercio di Firenze spiega che "L'articolo 42 della legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di assumere, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, dal medesimo datore di lavoro, percorsi di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato (per un ammontare di ore pari almeno al 30% delle ore previste dalle normative di riferimento) per la qualifica e il diploma professionale, godendo di un esonero contributivo massimo di 3.250 euro annui per tre anni".



Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.