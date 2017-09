Decameron: la Compagnia Lombardi-Tiezzi a Villa Bardini dal 3 all'8 settembre (ore 18.15)

Sei incontri tra letteratura, musica e performances nel Parco Monumentale

Nell’ambito della ricerca su teatro e letteratura si situano i cicli di “Live! Il teatro del racconto”, reading che la Compagnia Lombardi–Tiezzi organizza da anni, non solo in spazi prettamente teatrali, ma anche in luoghi particolari dotati di spessore storico e simbolico, quali Musei, Sinagoghe, Cortili storici

Pensato per il Parco Monumentale di Villa Bardini di Firenze, Decameron è un progetto di sei incontri tra letteratura, musica e performatività dell’attore.

Anna Meacci e David Riondino daranno voce alle novelle dal Decameron di Giovanni Boccaccio. Le letture saranno accompagnate dalla musica dal vivo. Evocando ed esaltando così la dimensione testuale del ritiro nelle campagne sopra Firenze dei protagonisti dell’opera boccaccesca, gli spettatori si ritroveranno insieme ad ascoltare le novelle nella terrazza panoramica del giardino di Villa Bardini, con la città ai piedi.

Per l’occasione sarà aperta la caffetteria “La Loggetta”.

Biglietto: Posto unico 5 euro

CALENDARIO

3/4/5 settembre: Anna Meacci

6/7/8 settembre: David Riondino

Info e prenotazioniinfo@lombarditiezzi.ittel. 055 600 218