Dario Nardella: per la Tranvia la fine lavori è a febbraio 2018

Le carte pero' saranno svelate a fine agosto, al termine del vertice tra le ditte e Palazzo Vecchio

(DIRE) Firenze, 17 ago. - Sulle due linee in costruzione, la 2 e la 3, del sistema tramviario fiorentino "per noi vale l'impegno scritto, quello messo nero su bianco con tanto di firme: fine lavori a febbraio 2018". Lo ribadisce con forza il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di un sopralluogo organizzato sui vari cantieri dislocati tra la Fortezza e la stazione Santa Maria Novella. Nardella a questo punto non vuol sentir parlare di ritardi o intoppi. Tanto da farsi minaccioso: "E' chiaro che se ci dovessero essere ritardi saranno le ditte a pagare fino all'ultimo centesimo" attraverso le penali previste nei contratti. "Pagheranno fino in fondo per la loro responsabilita'", sottolinea. Anche se, precisa un istante dopo, "sono moderatamente fiducioso. Rispetto all'agosto scorso non c'e' paragone".

Sui cantieri "c'e' un'accelerazione oggettiva, la dimostrazione cioe' che le ditte stanno facendo sul serio". Le carte pero' saranno svelate definitivamente a fine agosto, al termine del vertice tra le ditte e Palazzo Vecchio. "Il 30 agosto avremo un incontro", spiega il sindaco. Una riunione per fare l'ultimo 'tagliando' alla tabella di marcia dell'infrastruttura ma anche per discutere sulle tempistiche legate alla messa in esercizio dell'opera. Una sorta di giorno della verita', con Nardella che non manca di condire l'appuntamento con la solennita' del caso e le pressione (tutta per le aziende incaricate di realizzare le due corse). "Ho convocato tutti gli amministratori delegati delle ditte coinvolte: Cmb, Fincosit grandi lavori, Alstom, Tram spa. E al termine del vertice conferenza stampa tutti insieme, perche' le ditte non devono dire le cose solo a me, le devono dire alla citta'. Quindi non si scappa".

Nardella ne ha anche per Fabrizio Bartaloni, il presidente di Tram spa. "Sulla linea 2 dice che il problema e' il tunnel dentro il palazzo Mazzoni? Bartaloni si connetta con le ditte del suo consorzio. Sono stato a fare un sopralluogo sul cantiere di palazzo Mazzoni venerdi' 11 agosto. Ho incontrato sia il direttore dei lavori della Glf che il responsabile del cantiere: ci hanno detto che stanno facendo il massimo per finire entro i tempi previsti. Credono di potercela fare se riescono a mantenere il massimo ritmo. Quindi, o ci prendono in giro le ditte o Tram spa. Pero' non prendono in giro me, ma i fiorentini".

