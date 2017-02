Dario Nardella: la ricandidatura alla guida di Palazzo Vecchio

Il sindaco di Firenze non pensa la rimpasto della giunta comunale

DIRE) Firenze, 1 feb. - Il mandato del sindaco di Firenze scadra'' a maggio 2019, ma Dario Nardella a oltre due anni dalla scadenza ha gia'' le idee chiare: "Credo che le grandi scommesse di Firenze siano cosi'' avvincenti e anche difficili che richiedano un governo di dieci anni". La ricandidatura alla guida di Palazzo Vecchio pero'' "non dipendera'' da me, ma dai fiorentini se me lo chiederanno". Detto questo, conclude, "io ci saro'', perche'' amo questa citta'' e mi piace prendermi cura dei miei cittadini".

"La parola rimpasto non mi sembra sia all''ordine del giorno". Lo sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito dell''ipotesi, ventilata nei giorni scorsi, di un possibile rimpasto di giunta. "Vedremo quelli che saranno gli sviluppi: io per ora sono contento di questa squadra", conclude. (Dig/ Dire)