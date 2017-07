Dario Nardella in missione istituzionale a New York

Parteciperà a un workshop dedicato all’innovazione e agli obiettivi di sviluppo nel campo dell’energia

Il seminario, in programma il 14 luglio presso il quartier generale delle Nazioni Unite, rientra nell’ambito dell’evento organizzato da Enel dedicato appunto alla sostenibilità, a margine della prima gara tra veicoli elettrici nel circuito cittadino di New York.

Nell’appuntamento, intitolato “Sustainable Energy for a better world. Sharing best practices and stories from the Energy transition in place” e promosso con il supporto delle rappresentanze permanenti italiana e cilena alle Nazioni Unite, saranno illustrati esempi, storie, progetti e soluzioni innovative in merito alla sostenibilità con focus speciali sul legame tra gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e le città sostenibili, la biodiversità e le risorse naturali per il clima e via dicendo.

Il sindaco Nardella, unico primo cittadino a intervenire insieme al collega di Santiago del Cile, presenterà l’esperienza e il ruolo del Comune e della Città Metropolitana di Firenze nello sviluppo della smart city e in particolare gli interventi e i programmi in materia di mobilità sostenibile.