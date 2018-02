Danzainfiera 2018: ballo e non solo, ci sarà anche il Musical a Firenze

Manca una settimana all'appuntamento più atteso della stagione per gli amanti della danza e non solo

Per il tredicesimo anno torna a Firenze Danzanfiera, l'evento di danza più importante a livello internazionale. Dal 22 al 25 febbraio i padiglioni della Fortezza da Basso torneranno a traboccare di ragazzi pieni di talento e di sogni, aspiranti ballerini in cerca di un'opportunità per crescere e provare a fare della loro passione una carriera. Questa sarà davvero un'edizione WOW!

Cinque gli spettacoli di punta di questa edizione: il sipario si apre con i vincitori del dif ON TOUR, l'evento itinerante totalmente gratuito che si è svolto in tutta Italia, durante i weekend da ottobre 2017 a febbraio 2018, presso alcuni centri commerciali. Si prosegue con i balli storici e della tradizione, per i giovanissimi due grandi show targati Disney con musiche e coreografie della serie tv Soy Luna. Grandi étoile della danza ma anche volti noti del musical sono attesi per il Premio Danzinfiera che si terrà sabato 24 febbraio alle 19 al Padiglione La Ronda. A premiarli ci sarà anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e tanti altri volti noti del mondo delle istituzioni e del giornalismo italiano.

Spettacolo di apertura con i vincitori di DIF ON TOUR

Saranno proprio i vincitori del dif ON TOUR a inaugurare Danzainfiera, giovedì 22 febbraio alle 16 al Padiglione della Ronda: i migliori talenti scelti da una giuria di qualità tra le categorie solisti, coppie, gruppi di ogni genere e stile di danza calcheranno il prestigioso palco di Danzainfiera e si esibiranno in un opening indimenticabile.

Ritmi popolari e danze della tradizione a DIF2018

Culture e terre lontane unite attraverso la danza, Danzainfiera ha pensato a questa opportunità e, in collaborazione con Ballareviaggiando.it, propone uno spettacolo ispirato alle danze del mondo dal titolo Ballare Viaggiando ... tra terra e marea cura di Francesca Trenta e la compagnia I Passi della Tradizione. Dal Bohemian Gipsy in Sile fino alla tarantella pugliese, passando per le danze greche: il viaggio parte dall'Asia, attraverso arcipelaghi e penisole approda nel Mediterraneo. Sul palcoscenico, il gruppo di danzatori dell’Onirika Rossella Lazzari, l'Associazione Terpshicòri Danze Greche di Anna Botzios e Francesca Trenta & I Passi della Tradizione Ensemble.

Soy Luna, lo show imperdibile firmato Disney!

Grande sorpresa per tutti i fan della famosissima serie Disney ChannelSoy Luna che ha per protagonisti l'attrice e cantante messicana Karol Sevilla (Luna) e l’italianissimo talento Ruggero Pasquarelli (Matteo): una produzione di grande successo dove i giovani attori ballano sui pattini, cantano e si innamorano. Sabato 24 febbraio, al padiglione La Ronda, andrà in scena un vero e proprio show con i ballerini professionisti del Moma Studios di Milano che proporranno coreografie originali sulle musiche di Soy Luna. Domenica 25, al padiglione Cavaniglia, i campioni mondiali di pattinaggio Silvia Stibilj, Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini porteranno in pista lo spettacolo dello sport più amato da Luna.

Premio Danzainfiera, l'omaggio al talento

Per la sua XIII edizione gli organizzatori di Danzainfiera hanno deciso di istituire il Premio Danzainfiera che omaggerà grandi talenti della danza classica, danza sportiva, personaggi dei musical di maggior successo in Italia, coreografi tv e giornalisti di settore. Si svolgerà sabato 24 febbraio alle 19 e sarà un grande show che vedrà brillare, alla Fortezza da Basso, grandi stelle da tutto il mondo. Tra i nomi che saliranno sul palco spiccano su tutti i nomi di Iana Salenko, prima ballerina dello Staatsballet di Berlino che, dopo aver ricevuto il premio, si esibirà in un passo a due tratto da Il Pipistrello di Roland Petit con il marito Walter Marian, Alicia Amatriain principal dello Stuttgart Ballet che ballerà l'assolo Tuè di Marco Goecke e CarolynSmith, danzatrice, coreografa e storico volto della giuria di Ballando con le stelle, la popolarissima trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci, quest'anno in onda da marzo.

Musical che passione!

Saranno tante le special guest di quest'anno legate al mondo del Musical: per citare solo alcuni nomi su tutti, direttamente dalla tourneé teatrale di grande successo di Mamma Mia!, la nuovissima versione del musical della PeepArrow Entertainment firmata da Massimo Romeo Piparo, arrivano a Danzainfiera Paolo Conticini, Luca Ward e Sergio Muniz. I tre amatissimi protagonisti del musical incontreranno il pubblico e si racconteranno in una lunga intervista sabato 24 febbraio, nel pomeriggio.

E poi ancora venerdì 23 febbraio sarà possibile incontrare lo stesso Piparo che presenterà il suo nuovo adattamento in italiano di successo del celebre musical Billy Elliot insieme ai tre giovani attori che interpretano Billy Elliot: Tancredi Di Marco, Matteo Valentini e Davide Fabbri.

Danzainfiera 2018: restate sempre aggiornati attraverso la nostra pagina Facebook e il nostro sito danzainfiera.it