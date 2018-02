​ Danzainfiera 2018, alla Fortezza da Basso si inizia dai giovani talenti

Per quattro giorni Firenze si trasformerà nel tempio della danza

Star della danza nazionali e internazionali, docenti prestigiosi, volti della tv e dello spettacolo, si alterneranno tra le aule, i palchi e i padiglioni della Fortezza da Basso.

Il sipario si aprirà giovedì pomeriggio alle 16 con uno spettacolo di giovani talenti, selezionati da una giuria di esperti, durante il dif ON TOUR, il contest itinerante aperto a tutte le tipologie di ballerini che si è svolto in tutta Italia nei centri commerciali e che ha riscosso grande successo.

A tu per tu con le Special Guest di Dif 2018

Danzainfiera è il luogo dove tutti gli stili di danza trovano casa e dove è possibile ballare, confrontarsi e prendere lezioni dai più grandi in assoluto.

Per gli amanti del classico arriveranno due stelle della danza: Alicia Amatriain Principal dello Stuttgart Ballet e Iana Salenko prima ballerina dello Staatsballet di Berlino che terranno stage, incontreranno il pubblico e si esibiranno sabato 24 febbraio durante il Premio Danzainfiera,che vedrà protagonisti grandi nomi della danza italiana e internazionale. Per la prima volta a Danzainfiera, la direttrice dell'American Ballet Theatre Jacqueline Kennedy Onassis School Cynthia Harvey incontrerà il pubblico ed introdurrà l'audizione speciale di Domenica 25 Febbraio. Il Flamenco sensuale ed appassionato vedrà a Firenze iltalento assoluto Antonio Marquez, mentre direttamente dall'ultimo tour di Madonna arriverà Marvin Gofin,per lui un sensazionale stage di Hip Hop coreografico. Non mancheranno le contaminazioni contemporanee grazie all’eclettico Emanuele Cristofoli in arte Laccio, direttore artistico della trasmissione tv Dance Dance Dance che terrà unospeciale laboratorio coreografico di sperimentazione e ricerca.

Il Musical sarà protagonista a Dif 2018 con Massimo Romeo Piparo, direttore Artistico del teatro Sistina, produttore, regista e autore dell’adattamento in italiano di Billy Elliot e i tre protagonisti del musical Tancredi Di Marco, Matteo Valentini e Davide Fabbri.

Sempre Massimo Romeo Piparo, autore della regia e dell'adattamento di Mamma Mia! presenterà alla Fortezza anche Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, che recitano, cantano e ballano sulle più grandi hit degli Abba.

Tutti pazzi per “Amici”

Il talent Amici di Maria De Filippi continua a produrre talenti: non solo giovani esordienti, ma anche istruttori e ballerini professionisti cresciuti inseguendo la propria passione artistica. Saranno a Dif 2018 Alessandra Celentano, titolare della cattedra di classico della scuola, come testimonial del brand Voglio Solo Danza, Federica Angelozzi e Sabatino D'Eustachioche,da concorrenti sono diventati istruttori degli aspiranti ballerini e apprezzati coreografi con all'attivo collaborazioni con artisti e centri di formazione internazionali.

Torna tra le mura della Fortezza anche l’affascinante talento di Virginia Tomarchio che nel 2015 vince nella categoria danza ed entra nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato. Oggi è tra i ballerini professionisti. Dif 2018 apre le porte anche a Francesca e Emma Del Toro e Oliviero Bifulco.



Da Striscia la Notizia a Dif 2018 la velina Shaila Gatta, la giovane ballerina di Aversa che a 10 anni si appassiona alla danza classica e a 16 anni si trasferisce a Roma per studiare danza moderna.

Il mondo dello sport sarà rappresentato dalla campionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle Silvia Stibilj per l’incontro in programma sabato 24 febbraio nello stand Disney Soy Luna. I campioni mondiali di pattinaggio artistico a rotelle Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini incontreranno il pubblico domenica 25 febbraio sempre allo stand Disney Soy Luna. Il maestro d’eccezione Andrè De La Roche, insuperabile danzatore e stimato coreografo sarà con Uisp per parlare di danza e sport.

Danza, una svolta epocale!

Non solo spettacoli ma anche attualità a Danzainfiera. Sabato 24 febbraio alle 12 si terrà l'importante incontro Danza, una svolta epocale, organizzato dall'Aidaf (Associazione Italiana Danza di Attività di Formazione)per parlare del futuro della formazione della danza alla luce dell'approvazione definitiva della Legge dello Spettacolo che, per la prima volta, regolamenta l'insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti a livello nazionale. Con la nuova legge, quindi, la figura dell’insegnante di danza acquisterà la piena dignità professionale, che mai le era stata riconosciuta. Se ne parlerà con Amalia Salzano, presidente Aidaf-Agis e Liliana Cosi, étoile e vice presidente Aidaf-Agis, che tanto si sono impegnate per arrivare a questo importante risultato.

Questo e tanto altro vi aspettaa Danzainfiera 2018: restate sempre aggiornati attraverso la nostra pagina Facebook e il nostro sito danzainfiera.it

Danzainfiera 2018: 22/25 febbraio 2018, Firenze - Fortezza da Basso

Orari: Giovedì: 15.00–20.00. Venerdì, sabato e domenica: 9.00–20.00

Info: 0574 575618 - www.danzainfiera.it - info@danzainfiera.it

Ingresso: 15€ 1 giorno / 40€ 4 giorni / 10€ ridotto per bambini 8-12 anni

Gratuito: diversamente abili, bambini sotto gli 8 anni

Gruppi (min. 30 ingressi): 10€ a persona, acquistabili online entro il 9 febbraio 2018