Dalla Toscana rossa un libro

Lunedì 6 in Piazza Duomo 10 dibattito Regione-Irpet

FIRENZE- Una riflessione sulla democrazia in Italia e in Toscana, sulla sua evoluzione storica e sul momento attuale, caratterizzato da un sempre più evidente scollamento fra politica e società. E' questo che si propone di fare l'evento, promosso da Regione ed Irpet (Istituto regionale per la programmazione economica) per la presentazione del volume del politologo e docente all'Università di Padova Marco Almagisti, dal titolo "Una democrazia possibile", edito da Carocci.

E' a partire da questa ricostruzione storico-politologica - con un focus sui rapporti fra sistema politico nazionale e due società locali considerate emblematiche, come il Veneto "bianco" e la Toscana "rossa" - che ci si propone di dare qualche risposta al perché di una crisi, suggerendo qualche possibile rimedio.

Ne discutono, insieme all'autore, Mario Caciagli, professore emerito di scienza politica dell'Università di Firenze, Ilvo Diamanti, ordinario di scienza politica dell'Università di Urbino. Interviene il presidente della Regione Enrico Rossi.

L'incontro si svolgerà lunedì 6 febbraio in Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati, (Piazza Duomo 10, Firenze), alle 17:30. Il dibattito sarà introdotto da Stefano Casini Benvenuti, direttore Irpet, e coordinato da Antonio Floridia, responsabile dell'Osservatorio elettorale della Regione Toscana.